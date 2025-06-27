Steam Yaz İndirimleri'nde 1 Dolara (39 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Steam'in merakla beklenen Yaz İndirimleri geldi çattı. Peki indirimlerde sudan ucuz diyebileceğimiz 1 dolara alabileceğiniz oyunlar hangileri?

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girmiş durumda.

Birçoğumuz büyük oyunların indirimlerini kovalıyor olsak da nispeten daha eski diyebileceğimiz, fakat keyifli vakitler geçirtecek uygun fiyatlı oyunlar da mevcut. Biz de sizler için sadece 1 dolara alabileceğiniz (39 TL) oyunları listeledik.

Steam Yaz İndirimleri'nde 1 dolara alabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm 3.99$ 0.79$ (-%80) Blasphemous 12.49$ 1.24$ (-%90) Left 4 Dead 2 5.79$ 1.15$ (-%80) Buckshot Roulette 1.49$ 0.89$ (-%40) Arma 3 14.99$ 1.49$ (-%90) Bloons TD 6 7.79$ 0.77$ (-%90) Among Us 2.49$ 1.49$ (-%40) Pro Soccer Online 3.00$ 1.50$ (-%50) Portal 2 5.79$ 1.15$ (-%80) Black Mesa 10.49$ 1.04$ (-%90) Feign 1.49$ 0.89$ (-%40) The Wild Eight 14.99$ 1.49$ (-%90)

Steam Yaz İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:

Peki sizin Steam Yaz İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.