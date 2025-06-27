Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girmiş durumda.
Geçmişte adından sıklıkla söz ettiren ancak artık yıllanmış şarap diyebileceğimiz hâle gelen oyunlar bugün bu büyük indirimler sayesinde uygun fiyatlara satın alınabiliyor. Biz de tam da bu türden oyunları kapsayan; sadece 5 dolara, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunları listeledik.
Steam Yaz İndirimleri'nde 5 dolar altına alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|R.E.P.O.
|5.79$
|4.63$ (-%20)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|The Elder Scrolls Online
|11.99$
|2.99$ (-%75)
|STAR WARS Battlefront II
|39.99$
|3.99$ (-%90)
|Battlefield 1
|39.99$
|1.99$ (-%95)
|Battlefield 4
|39.99$
|1.99$ (-%95)
|Battlefield V
|49.99$
|2.49$ (-%95)
|Battlefield 2042
|59.99$
|2.99$ (-%95)
|Stardew Valley
|5.99$
|2.99$ (-%50)
|iRacing
|5.79$
|1.96$ (-%66)
|Assetto Corsa
|10.49$
|2.62$ (-%75)
|Europa Universalis IV
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Mortal Kombat 11
|49.99$
|4.99$ (-%90)
|Deep Rock Galactic
|14.99$
|4.94$ (-%67)
|Dying Light
|10.00$
|3.60$ (-%80)
|The Forest
|10.49$
|2.09$ (-%80)
|Resident Evil 7 Biohazard
|11.99$
|4.79$ (-%60)
|Green Hell
|12.49$
|3.12$ (-%75)
Steam Yaz İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:
Peki sizin Steam Yaz İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.