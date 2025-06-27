Steam'in merakla beklenen Yaz İndirimleri geldi çattı. Peki indirimlerde bir yemek parasına yani 5 dolara alabileceğiniz oyunlar hangileri?

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girmiş durumda.

Geçmişte adından sıklıkla söz ettiren ancak artık yıllanmış şarap diyebileceğimiz hâle gelen oyunlar bugün bu büyük indirimler sayesinde uygun fiyatlara satın alınabiliyor. Biz de tam da bu türden oyunları kapsayan; sadece 5 dolara, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunları listeledik.

Steam Yaz İndirimleri'nde 5 dolar altına alabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı R.E.P.O. 5.79$ 4.63$ (-%20) Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) The Elder Scrolls Online 11.99$ 2.99$ (-%75) STAR WARS Battlefront II 39.99$ 3.99$ (-%90) Battlefield 1 39.99$ 1.99$ (-%95) Battlefield 4 39.99$ 1.99$ (-%95) Battlefield V 49.99$ 2.49$ (-%95) Battlefield 2042 59.99$ 2.99$ (-%95) Stardew Valley 5.99$ 2.99$ (-%50) iRacing 5.79$ 1.96$ (-%66) Assetto Corsa 10.49$ 2.62$ (-%75) Europa Universalis IV 29.99$ 2.99$ (-%90) Mortal Kombat 11 49.99$ 4.99$ (-%90) Deep Rock Galactic 14.99$ 4.94$ (-%67) Dying Light 10.00$ 3.60$ (-%80) The Forest 10.49$ 2.09$ (-%80) Resident Evil 7 Biohazard 11.99$ 4.79$ (-%60) Green Hell 12.49$ 3.12$ (-%75)

Steam Yaz İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:

Peki sizin Steam Yaz İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.