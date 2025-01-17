Steam'de giderek yaygınlaşan yeni bir dolandırıcılık yöntemi, çevrenizdekilerin ve sizin hesaplarınızı tehlikeye atabilir.

Popüler oyun platformu Steam'de, tüm oyun kütüphanenizi ve kişisel bilgilerinizi riske atabilecek yeni ve giderek yaygınlaşan bir dolandırıcılık türü ortaya çıktı.

Reddit kullanıcılarının dikkatli gözleri sayesinde fark edilen bu yeni dolandırıcılık yöntemi, masum görünen bir yöntemle oyuncuları tuzağa çekmeyi hedefliyor.

Steam'deki yeni dolandırıcılık yöntemi nasıl işliyor?

Dolandırıcılar, oyunculara doğrudan mesaj yoluyla sahte bir bağlantı gönderiyor. Mesaj, örneğin henüz çıkmamış olan “Mafia: The Old Country” gibi bir oyun için sözde bir oyun testi daveti içeriyor. Mesajda, “Steam Playtest'ine katılmaya davet edildiniz!” ve “Kütüphanenize eklemek için bu bağlantıya tıklayın!” gibi ifadeler yer alıyor. Görünüşte gerçekten resmî gibi duran bu bağlantı, dikkatli bakıldığında sahte bir URL olduğunu ele veriyor.

Bağlantıya tıklayan kullanıcılar, muhtemelen Steam giriş bilgilerini ele geçiren sahte bir sayfaya yönlendiriliyor. Asıl olay da burada başlıyor. Bu aşamada yeniden Steam'e giriş yapmanız isteniyor ancak sayfa birebir Steam giriş yapma sayfası gibi görünse de yalnızca bir kopyasından ibaret.

Bu tarz mesajlarla dolandırıcılık girişimlerinde bulunan hesaplar teker teker Steam'e şikayet edilip kapattırılıyor ancak arkadaş listenizde hesabını kaptıran birileri var ise bu tarzdan mesajları yakında sizin de almanız mümkün olabilir.