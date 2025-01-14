Steam'in bu yılın haziran ayına kadar düzenleyeceği kampanyaların, indirimlerin ve festivallerin tarihlerini sizler için derledik.

2025 yılı, her sene gibi oyunlar için de çok hareketli geçecek. Yepyeni oyunların bu yıl geldiğini göreceğiz. Aynı zamanda sene boyunca birçok büyük indirim kampanyası da yapılacak. Tabii ki bu alanda en öne çıkanlardan olan Steam’de de bunu göreceğiz.

Peki Steam’in bu yılki kampanyalarının tarihleri neler? Bu içeriğimizde 2025’in ilk yarısında düzenlenecek Steam kampanyalarına, festivallerine ve indirimlerine bakıyoruz. Yani önümüzdeki 6 ay içindeki haziran sonuna kadar olan kampanyaları ekledik. Şimdiden cüzdanları hazırlayın desek yanlış olmaz çünkü birçok kampanya bizleri bekliyor olacak.

Steam’in 2025’in ilk yarısında düzenleyeceği kampanyalar, indirimler ve festivallerin tarihleri

Gerçek Zamanlı Strateji Festivali 20-27 Ocak

Idler Festivali 3-10 Şubat

Yerel Eşli Oyun Festivali ​ 10-17 Şubat

Steam Next Fest ​ 24 Şubat - 3 Mart

Steam İlkbahar İndirimi ​ 13-20 Mart

Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali ​ 24-31 Mart

Sokoban Festivali ​ 21-28 Nisan

Savaş Oyunları Festivali ​ 28 Nisan - 5 Mayıs

Yaratık Toplama Festivali ​ 12-19 Mayıs

Zombiler vs. Vampirler Festivali ​ 26 Mayıs - 2 Haziran

Steam Next Fest 9-16 Haziran

Balıkçılık Festivali ​ 16-23 Haziran

Steam Yaz İndirimi ​ 26 Haziran 10 Temmuz



Yukarıdan da görebildiğiniz üzere Steam, yılın ilk yarısında birçok kampanyayla karşımıza çıkacak. İlkbahar İnidirimi ve Yaz İndirimi gibi en merak edilenlerin tarihlerini görebiliyoruz. Bu kampanyalar kapsamında yüzlerce oyun %90-95 seviyelerine varan oranlarda indirime girecek. Aynı zamanda Next Fest gibi festivallerle demo oyunları deneme gibi imkânlar da yakalayacağız.