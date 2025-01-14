2025 yılı, her sene gibi oyunlar için de çok hareketli geçecek. Yepyeni oyunların bu yıl geldiğini göreceğiz. Aynı zamanda sene boyunca birçok büyük indirim kampanyası da yapılacak. Tabii ki bu alanda en öne çıkanlardan olan Steam’de de bunu göreceğiz.
Peki Steam’in bu yılki kampanyalarının tarihleri neler? Bu içeriğimizde 2025’in ilk yarısında düzenlenecek Steam kampanyalarına, festivallerine ve indirimlerine bakıyoruz. Yani önümüzdeki 6 ay içindeki haziran sonuna kadar olan kampanyaları ekledik. Şimdiden cüzdanları hazırlayın desek yanlış olmaz çünkü birçok kampanya bizleri bekliyor olacak.
Steam’in 2025’in ilk yarısında düzenleyeceği kampanyalar, indirimler ve festivallerin tarihleri
- Gerçek Zamanlı Strateji Festivali
- 20-27 Ocak
- Idler Festivali
- 3-10 Şubat
- Yerel Eşli Oyun Festivali
- 10-17 Şubat
- Steam Next Fest
- 24 Şubat - 3 Mart
- Steam İlkbahar İndirimi
- 13-20 Mart
- Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali
- 24-31 Mart
- Sokoban Festivali
- 21-28 Nisan
- Savaş Oyunları Festivali
- 28 Nisan - 5 Mayıs
- Yaratık Toplama Festivali
- 12-19 Mayıs
- Zombiler vs. Vampirler Festivali
- 26 Mayıs - 2 Haziran
- Steam Next Fest
- 9-16 Haziran
- Balıkçılık Festivali
- 16-23 Haziran
- Steam Yaz İndirimi
- 26 Haziran 10 Temmuz
Yukarıdan da görebildiğiniz üzere Steam, yılın ilk yarısında birçok kampanyayla karşımıza çıkacak. İlkbahar İnidirimi ve Yaz İndirimi gibi en merak edilenlerin tarihlerini görebiliyoruz. Bu kampanyalar kapsamında yüzlerce oyun %90-95 seviyelerine varan oranlarda indirime girecek. Aynı zamanda Next Fest gibi festivallerle demo oyunları deneme gibi imkânlar da yakalayacağız.