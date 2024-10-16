Korku Efsanesi Stephen King, Fantastik Bir Dizi ile Ekranlara Dönüyor

Korku edebiyatının en büyük isimlerinden olan Stephen King, Fairy Tale adlı dizisi ile ekranlara geliyor.

Stephen King, 2022 yılında yeni romanı Fairy Tale ile okurlarının karşısına çıkmıştı. Charlie Reade adlı 17 yaşındaki bir gencin paralel evrenlere geçebildiğini fark etmesi ile başlayan bu popüler yapım, en çok satanlar listesinin de zirvesine tırmanmıştı.

Kitabın başarısının ardından Fairy Tale adlı bir de film çekilmesi planlanıyordu. Daha sonra bu yapım, fantastik bir yapım olarak beyaz perdeden gümüş ekrana transfer oldu. Yapımın yönetmenliğini Paul Greenglass yaparken dizinin başındaki isim ise J.H. Wyman olacak. Dizinin bölüm sayısı ise 10 olacak.

Orijinal senaryo genişletilecek

Gelen bilgilere göre dizi için filmin senaryosunun genişletilmesi planlanıyor. Orijinal romanın yaklaşık 600 sayfa olduğunu göz önüne alan ekip, bütün hikâyenin tek bir filme sığdırılamayacağına karar verdiklerini söylüyor. Film projesinden vazgeçilmesinin ardından Universal yapımcılıktan çekilirken onun yerini A24 aldı.

Stephen King korku edebiyatının en önemli ustalarından biri ve eserleri sıklıkla filmlere ya da dizilere uyarlanıyor. King ayrıca romanlarının oldukça uzun olmasıyla biliniyor. Fairy Tale ise yazarın alışıldık tarzından farklı olarak korkudan çok fantastik türüne yaklaşıyor. Kitabın kapağında da yer alan övgülerinde Guillermo del Toro, romanı "korku ve merakın bir olduğu, büyülü ve korkutucu bir yere yolculuk" olarak nitelendirmişti.

Sizce Stephen King bu tarzda başarılı olabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.