İlk olarak PlayStation özel oyunu olarak piyasaya sürülen Stray, sonunda Xbox için de çıkış yaptı. Peki Türkiye fiyatı ne kadar?

2022 yazında piyasaya sürülen ve birçok ödüle layık görülen Stray, pek alışık olmadığımız konusu nedeniyle büyük ilgi çekmişti. BluTwelve Studio’nun geliştirdiği, Annapurna Interactive’in yayınladığı oyunda yalnız bir sokak kedisini kontrol ederek onun macerasına atılıyorduk.

Stray, ilk olarak PlayStation’a özel bir oyun olarak çıkmıştı. Ancak aynı zamanda PC’ye de gelmişti. Xbox’a gelip gelmeyeceği de büyük merak konusuydu. Microsoft, geçen ay yaptığı açıklamayla bu iddiaları doğrulayarak oyunun Xbox için de geleceğini doğruladı. Xbox çıkışı için beklenen gün ise nihayet geldi.

Stray, Xbox için resmen çıkış yaptı

Annapurna Interactive, Stray’in bir fragmanını yayınlayarak oyunun Xbox konsolları için resmen çıkış yaptığını duyurdu. Series X/S için iyileştirilmiş olarak gelen oyun, Xbox’ın internet sitesinden oyunseverlerin erişimine açıldı.

Dün piyasaya sürülen Stray, tıpkı PS ve PC’de de olduğu gibi Xbox’ta da başarılı olacağını gösterdi. Oyun, daha 24 saatini doldurmadan hem Birleşik Krallık’ta hem de ABD’de en popüler ücretli oyunlar arasına erleşmeyi başardı.

Stray’in Xbox fiyatı ne kadar?

Stray’in Xbox versiyonuna ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Oyun, şu anda indirimle 316 TL’ye satın alınabiliyor. Normal fiyatının ise 395 TL olduğu görülüyor.