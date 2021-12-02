Günlük hayatın yoğun enerjisi hepimizi etkiliyor. Stres çarkı gibi pek çok oyuncak bu anlarda bizlere bir nebze olsun keyif verebiliyor. Bu yüzden çalışırken ya da düşünürken istediğiniz gibi oynayabileceğiniz birbirinden keyifli 7 farklı stres oyuncağını sizler için derliyoruz.

Günlük hayatın temposu pek çok kişi için yoğun bir yolculuğa dönüşüyor. Bu yüzden de iş aralarında, sohbet esnasında ya da herhangi bir anda stres oyuncağıyla oynamak bizleri rahatlatabiliyor. Eskiden bu konuda çok fazla ürün ön plana çıkardı ama artık pek göremiyoruz.

Stres çarkı oyuncakları özellikle birbirini tetikleyen türden oyuncalar oluyor ve kendilerine has bir enerjileri oluyor. Bu tarz oyuncaklar yarattıkları illüzyonla ya da bir sonuca ulaşma keyfiyle stresimizi atıyor. Bu yazımızda da bu tarz stres çarkı alternatifi oyuncakları derlemek istedik. Hazırsanız başlayalım.

Stres çarkı alternatifleri

4 Adet Ledli Stres Çarkı Tükenmez Kalem Stres Kalemi Işıklı

Stres Çarkı - Hand Spinner - Fidget Spinner

Hava Pervanesi Çarkı Dekoratif Biblo Dekor Stres Oyuncağı

Yeni Pop It Push Bubble Figdet Stres Oyuncakları

Stres Rahatlatıcı Duyusal Silikon Oyuncaklar

Kabarcık Duyusal Oyuncaklar Silikon Stres Rahatlatıcı Oyuncak

Magic Ring Toroflux Sihirli Halkalar Metal Halka Oyunu Stres Topu

​Yazı yazmayı sevenler için oldukça eğlenceli olacak olan bu oyuncak, tükenmez kalemlerin ışıklı hali olarak karşımıza çıkıyor. Kalemlerle aranız iyiyse bu kalemleri elinizde oynayabilir ve en azından farklı renklerle şekiller çıkarabilirsiniz. Ayrıca yazı yazarken de farklı renklerde ışıklar çıkarması bu oyuncağı gayet etkili bir stres çarkı alternatifi haline getiriyor.

Listemize gerçek bir stres çarkı eklemesek olmazdı. İçeriğimiz her ne kadar alternatif olarak ön plana çıksa da bu konuda en bilindik olan stres çarkı modelini de sizler için eklemek istedik. Tabi klasik modellere oranla daha yenilenmiş ve gelişmiş bir şekilde sunuluyor bu ürün. Günü içinde ya da gece saatlerinde hiç fark etmeksizin her alanda oynayabilir ve stresinizi atabilirsiniz.

Belki de çok basit bir oyuncak ama inanın stres atmak isteyenler için birebir. El kavramalı bir oyuncak olduğu için herkesin rahatlıkla oynayabilmesi için tasarlanmış. 6.5 x 6.5 CM boyutlarda ön plana çıkarılıyor. Bu ürünü görselde gördüğünüz gibi oynayarak kendinize renkli bir eğlence yaratabilirsiniz.

Renkli yapısıyla pek çok kişinin ilgisini çeken silikon oyuncaklar, her parmak hareketinizde bir duygu cevabı veriyor. Farklı renklerde ve dokunuşlarda ön plana çıkarılan bu oyuncağı oynamak isterseniz yurt dışı menşeili olduğu için bir süre beklemeniz gerekiyor. Oynayanların keyif alacağı iddia edilen bu oyuncağa şans vermeyi düşünebilirsiniz.

Üzerine bastırarak farklı şekillerde tepkiler veren bu oyuncaklar, aynı şekilde renkleriyle de ilgi çekiyor. Her baskı esnasında farklı bir renk ile sizlere tepki vermesi bu oyuncağı adeta bir stres atma makinesine çeviriyor. Bazı kişiler için çok sıradan gelse de meraklıları için oldukça keyifli bir oyuncak diyebiliriz.

​Fiyat ve performans olarak belki de pek çok kişinin ilgisini çeken bu oyuncak, özellikle insanların isteklerine cevap verecek bir yapıya sahip. Kolunuza takarak ya da elinizde tutarak oynayabileceğiniz bu oyuncak, halka yapısıyla birlikte metal dokunuşları hissetmenizi sağlıyor ve farklı şekilleriyle de çok ilgi çekiyor. Açık hali, kapalı hali ve düz hali oldukça pratik olan bu oyuncağı her şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz.

Peki sizin bu konudaki önerileriniz nedir? Stres çarkı alternatifi oyuncaklar konusunda eklemek istedikleriniz var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.