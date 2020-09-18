Bilim İnsanları, Suyun Yeni Bir Durumunu Keşfetti

ABD'li bilim insanları, yaşamın temel kaynağı olan suyun yeni bir durumunu keşfettiler. Bir buz parçasını lazerle parçalayan bilim insanları, aşırı soğutma yaparak inceleme yaptılar. Yapılan incelemelerde, suyun -138 santigrat derece gibi sıcaklıklarda bile sıvı halini koruyabilecekleri sonucuna ulaşıldı.

Hayatın sürdürülebilirliği açısından kritik bir önem arz eden su, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. ABD'de su üzerine araştırmalarda bulunan bilim insanları, suyun yeni bir durumunu daha keşfettiler. Bu keşif, bugüne dek inanılan "suyun donduğunda mutlaka katı hale geldiği" düşüncesini çürütüyor.

Bilim insanları, su üzerinde onca çalışma yapılmış olmasına rağmen bu madde üzerinde yeterince çalışma yapılmadığını düşünüyorlar. Aslına bakacak olursak bu düşüncenin doğru olduğu, yapılan son keşifle de anlaşılabiliyor. Çünkü yapılan son deneye göre su, sadece kristalleşme çekirdekleri olduğunda donuyor. Uzmanlar, bu katı çekirdekler olmadığında suyun sıvı durumunu korumaya meyilli olduğunu söylüyorlar.

Su, diğer pek çok sıvıdan farklı bir yapıya sahip. Çünkü donan su, büzüşmek yerine genleşiyor. Bunun doğal bir sonucu olarak da özkütlesi azalıyor ve dibe çökmek yerine yukarı çıkıyor. İşte yapılan son araştırmalar, suyun aslında o kadar da iyi donmadığını gösteriyor. Hatta bilim insanlarına göre su, uygun koşullar sağlandığında suyun kristalleşmiyor ve sıvı-sıvı şeklindeki iki faz olarak kalmaya devam ediyor.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, aşırı derecede soğutulmuş bir suyun aslında donmayabileceğini gösteriyor. Üstelik uzmanlar, bu sonuca suyun donma sıcaklığının çok altındaki sıcaklıklarda erişme imkanı sağlamışlar. Bu deneyi gerçekleştirirken lazer kullanarak bir buzu parçalayan uzmanlar, aşırı soğutulmuş suyu oluşturarak bu ilginç sonuca ulaşmışlar.

Aşırı soğutulmuş suyun ikinci fazı, daha yoğun yapıdaki su

Bilim insanları, araştırmayı yaparken sıcaklığın -138 ila -28 santigrat derece aralığında olduğunu, bu sıcaklık aralıklarında suyu izlediklerini ifade ediyorlar. Ancak yapılan incelemelerde, deniz seviyesinde 0 santigrat derecede donması gereken su, tamamen kristalize olmamış. Araştırma sırasında keşfedilen ikinci faz sıvının sudan daha yoğun olduğunu söyleyen bilim insanları, süreç boyunca her iki fazın da var olmaya devam ettiğini ifade ediyorlar.