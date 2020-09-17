Ev yapımı sosların ya da zincir restoranlardan alınan pizzaların alındıklarında değil de ertesi sabah daha lezzetli olmasının nedenini, Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları ortaya çıkardı.

Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde bir gün önceden kalmış olan pizza ya da başka yemekler yemiştir. Bu yemeklerin bazılarının insanlara bir gün önceki hallerine kıyasla daha iyi gibi geldiği de sık görülen bir durumdur.

Oxford Üniversitesi’nde Yemek Bilimci ve Deneysel Psikolog Charles Spence, bu durumun nedenlerini merak etti. Bu amaçla da bir deney geliştirdi. Deneyin sonuçları, mutfakla ilgilenenler için oldukça dikkat çekici.

Bazı yemekler soğuk daha güzel

Araştırmacılara göre İngilizler, sırasıyla köri, güveç, pizza, etli biber ve spagetti bolonezin yapıldıktan bir gün sonra daha lezzetli hale geldiğini düşünüyor. Özellikle geçtiğimiz aylar, Britanya halklarının dışarıdan yemek yeme alışkanlığını önemli şekilde değiştirdi.

Pandemi nedeniyle evde daha çok yemek pişiren İngilizler, bu dönemde sık sık önceden kalan yemekleri de tüketti. Hatta yapılan araştırmalarda insanların %36’sı, daha sonra da yemek için normalden daha büyük porsiyonlarla yemek yaptıklarını ifade etti.

Charles Spence, yaptığı açıklamada tat alma faktörünün aroma dağılımına ve sululuğuna dayalı olduğunu ifade etti. Böylece besinlerimiz tatsız, çamur gibi bir hale gelip yenilmez bir hal almıyor.

Aradaki farkı ısı dağılımı yaratıyor

Spence’e göre yemeklerin sonradan ısıtılması ya da akşamdan kalma olması durumunda daha lezzetli olmasının iki nedeni var. Birincisi bu besinlerin sululuk seviyesi olması gereken ideal noktaya getiriliyor (pilav ısıtırken çok az su koymak gibi), böylece çok kuru ya da çamur gibi olmaları engelleniyor. İkincisi de yemekler bekledikleri zaman aromalarını daha fazla salabiliyor.

Araştırmacıya göre temel olarak et ile baharat birbirine temas ettikçe et daha çok marine oluyor ve etteki kolajenlerin açığa çıkmasını sağlıyor. Oluşan zarsı yapı da yeniden ısıtma sürecinde dağılıyor.