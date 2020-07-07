Koronavirüs salgını döneminde internetten market alışverişi daha hızlı popüleşmeye başladı büyük bir önem kazanıyor. Evinizden rahatlıkla alışveriş yapabileceğiniz 9 Android ve iPhone (iOS) uygulamasını bu listemizde sizler için derledik.

Evden çıkmadan market alışverişi yapabilmek hâlihazırda son birkaç yıldır popüler olan bir uygulamaydı. Fakat bugünlerde dünyada şu an hâlâ etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle, evden alışveriş yapabilmek daha büyük bir öneme sahip oldu. Kalabalık marketlerden kaçınmak ve evinizin konforunda süpermarket alışverişi yapabilmek için bugün birçok mobil uygulama bulunuyor.

Alışverişlerinizi her zaman sorunsuz yapabilmek için hem Android telefonlarda hem de iPhone (iOS) telefonlarınızda ulaşabileceğiniz en çok kullanılan süpermarket alışverişi yapabileceğiniz 9 mobil uygulamayı sizler için listeledik.

Süpermarket Alışverişi Yapabileceğiniz 9 Mobil Uygulama

Migros Sanal Market

CarrefourSA Online Market

Migros Hemen

Getir

Yemeksepeti (Banabi)

Tazedirekt: Doğal Gıda Siparişi

Macrocenter

istegelsin

A101 Kapıda

Migros Sanal Market

Mağaza: Migros

Puan: 4,4/5

Neredeyse bir 5M Migros kadar büyük ürün kataloğuna sahip olan Migros Sanal Market ile ister evinizde ister iş yerinizde süpermarket alışverişlerinizi sadece akıllı telefonunuz ile gerçekleştirebilirsiniz. Haftanın 7 günü 10:30 - 22:00 saatlerinde yapılabilen teslimatlar, kapıda sebep göstermeye gerek duymadan da iptal edilebiliyor.

Eğer istemediğiniz ürünler gelmişse veya bir üründen birden fazla gelmişse kapıda iptal edip teslim aldığınız kadarını ödeyebiliyorsunuz. Ayrıca telefonla sipariş için de Migros Sanal Market Müşteri Hizmetleri seçeneği bulunuyor. Bu servise de haftanın 7 günü 8:30 - 22:00 saatleri arasında erişilebiliyor.

CarrefourSA Online Market

Mağaza: CarrefourSA

Puan: 3,7/5

CarrefourSA marketlerde bulunan hemen hemen her ürünü bünyesinde barındıran geniş çaplı bir sanal market alışverişi olan CarrefourSA Online Market, ayrıca hassas ve bozulabilecek ürünleriniz için soğutmalı araçlarla da hizmet veriyor.

Temizlik alışverişlerinden, gıdaya ve hatta beyaz eşyaya kadar kapınıza getiren bu uygulama da bir de “Bugün Gelsin” hizmeti bulunuyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar kısa süre içerisinde acil ihtiyaç duyulan ürünlere ulaşabiliyor.

Migros Hemen

Mağaza: Migros

Puan: 4,2/5

Tıpkı Migros Sanal Market gibi çalışan bu uygulamanın yoğunlaştı alan isminden de anlaşabildiği gibi hızlı teslimatlar. Günlük koşuşturmalar içerisinde market alışverişi yapacak veya teslimatların ulaşmasını bekleyecek 1 saatiniz bile yoksa Migros Hemen uygulaması ile 30 dakika içerisinde tüm siparişleriniz adresinize geliyor.

Siparişinizi anlık olarak harita üzerinde takip edebildiğiniz Migros Hemen, şu an için sadece Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veriyor. Fakat yakın bir zamanda, diğer illerinde hizmete açılacağı belirtiliyor.

Getir

Mağaza: Çeşitli Mağazalar

Puan: 4,6/5

Getir, diğer uygulamalar gibi belirli bir markete bağlı olarak çalışmıyor. Genel olarak bir kurye hizmeti olarak tanımlayabileceğimiz Getir’de istediğiniz marketten, mağazadan ve bakkallardan yapacağınız alışverişler, istediğiniz restorandan sipariş edeceğiniz yemekler ve eczane siparişleriniz, Getir çalışanları tarafından kapınıza kadar güvenli bir şekilde getiriliyor. Saat sınırı olmadan 7/24 hizmet veren Getir’de, dijital ve kapıda ödeme seçenekleri ve canlı sipariş takip etme özellikleri bulunuyor.

Yemeksepeti (Banabi)

Mağaza: Çeşitli Mağazalar

Puan: 4,5/5

Hepimizin bildiği ve yıllardır kullandığımı Yemeksepeti bünyesinde ortaya çıkan Banabi hizmeti, tıpkı Getir gibi çeşitli alışverişlerinizden, yemek siparişlerinize kadar pek çok hizmeti kapınıza getiren bir uygulama. Kendine ait farklı bir uygulama bulunmayan Banabi, Yemeksepeti mobil uygulamasının içerisinde yer alıyor. Yemeksepeti uygulamasının tüm imkânlarından yaralanabildiğiniz Banabi’de online ve kapıda ödeme seçeneklerini kullanabilir ve ayrıca Yemeksepeti siparişlerinizde olduğu gibi Yemeksepeti Cüzdan uygulamasını kullanabilirsiniz.

Tazedirekt: Doğal Gıda Siparişi

Mağaza: Migros

Puan: 4,4/5

Migros’un bir diğer sanal süpermarket alışverişi uygulaması olan Tazedirekt, diğer uygulamalardan biraz daha farklı bir konsepte sahip. Tazedirekt, Migros’un özenle seçtiği bölgenizde bulunan taze gıda sağlayıcılardan ve belirli bölgelerdeki çiftçilerden temin ettiği doğal gıdaları kapınıza kadar getiriyor. Özellikle Çanakkale Biga ve Trakya’da bulunan çiftliklerden temin edilen doğal gıdalar, soğutmalı kamyonlar ile haftanın 7 günü saat 22:00’a kadar kapınıza teslim ediliyor.

Macrocenter

Mağaza: Macrocenter

Puan: 4,5/5

Migros’un alt mark mağaza zincirlerinden olan Macrocenter, klasik ve geleneksel marketlere nazaran daha farklı ürünler sunabiliyor. Migros’un “ayrıcalıklı ürünler” olarak nitelendirdiği ürünleri sattığı Macrocenter’lar birçok dünya mutfağına ait gurme gıdaları market bünyesinde bulunduruyor. Diğer Migros market uygulamaları standartlarının geçerli olduğu Macrocenter uygulamasında binlerce özel ürün, gün içerisinde kapınıza teslim ediliyor.

istegelsin

Mağaza: Çeşitli Mağazalar

Puan: 4,5/5

Getir ve Banabi gibi uygulamalarla çeşitli alışverişlerinizi yapabileceğiniz platformların artışa geçmesi sonucunda ortaya çıkan bir uygulama olan istegelsin, kısa zamanda oldukça kaliteli bir hizmet vermeyi başaran bir uygulama. Sadece market alışverişiyle sınırlı kalmayan istegelsin’de kırtasiyeden, eczaneye, evcil hayvan ihtiyaçlarına ve hatta istediğiniz telefon kabına kadar birçok ürün kullanıcılara ulaştırılıyor. istegelsin uygulaması şu an için sadece İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum’da hizmet veriyor. Fakat çok kısa zamanda uygulamanın diğer illerde de hizmet vereceği duyuruluyor.

A101 Kapıda

Diğer market alışverişi uygulamalarına göre daha düşük puana sahip olan A101’in sanal alışveriş uygulaması, mağazalarda bulunan her ürünü uygulama kataloğunda bulundurmuyor. Yine de düzenli bir A101 müşterisiyseniz ve çok özel olmayan belli başlı ürünlere ihtiyacınız varsa A101 mağaza fiyatlarının geçerli olduğu uygulamadan siparişiniz verebilir ve ürünlerinizi birkaç saat içerisinde teslim alabilirsiniz.

Süpermarket alışverişi yapabileceğiniz 10 mobil uygulama listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de, sanal market alışverişi uygulamalarını kullanıyorsanız “Sizce hangi uygulama en iyi performansı gösteriyor?”, deneyim ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.