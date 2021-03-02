Hava kuvvetlerinde yepyeni bir sayfa açmaya aday Arrow, Kelley Aerospace tarafından tanıtıldı. Bu yeni nesil hava aracı, hem otonom, hem de uzaktan kumandalı şekilde kontrol edilebiliyor.

Singapur merkezli bir havacılık şirketi olan Kelley Aerospace, tam ölçekli bir protipinin test uçuşlarını 2014 yılında gerçekleştirdiği süpersonik insansız savaş hava aracı (UCAV) konsepti Arrow’u resmen tanıttı ve ilk 100 araç için ön sipariş kabul etmeye başladığını duyurdu.

Paylaşılan bilgilere göre Arrow, Singpaore'un Seletar Havacılık Parkı'ndaki Kelley Aerospace tesislerinde tasarlandı ve yine orada üretilecek. Tek bir insanlı savaş uçağı, her biri farklı silah ve ekipmanlara sahip birden fazla Arrow’u kontrol edebilecek Arrow, otonom bir şekilde göreve gönderilebileceği gibi iki yer istasyonu tarafından da uzaktan kontrol edilebilecek.

Kelley Aerospace’in açıklamalarına göre Arrow, saldırının yanı sıra istihbarat, gözetleme, hedef belirleme ve keşif görevleri için de kullanılabilecek. Bu yeni nesil hava aracı için yapılan açıklamada “Arrow, insanlı uçaklar için bir tamamlayıcı ve hava muharebe alanında bir kuvvet çarpanı olmak için tasarlandı” ifadeleri kullanıldı.

Maksimum kalkış ağırlığı 16.800 kilogram olan Arrow, Mach 2.1 hıza kadar 4.810km menzile kadar çıkabiliyor. Kelley Aerospace, Arrow’un en önemli avantajlarından biri olarak ise düşük fiyatını gösteriyor. Tek bir Arrow’un fiyatı, donanımına göre 9 ila 16 milyon dolar arasında değişiyor. Ayrıca şirkete göre Arrow, karbon fiber malzemeden yapılmış bir monokok tasarımı ile dünyada türünün ilk örneği.