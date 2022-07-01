Sosyal medyada bazı Survivor izleyicileri, yarışmacıları desteklemek için gönderdikleri SMS'lerin bilançosunu paylaştı. Bilanço, sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu oldu.

Türk televizyonlarının en popüler yarışmalarından biri olan Survivor, geçtiğimiz gece bir sezonun daha sonuna geldi. Bu yılın Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı finale yükselirken, yarışmanın kazanan ismi SMS oylamasıyla belli oldu. İzleyicilerin oyları sonucunda kazanan isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Öte yandan gece gerçekleşen canlı yayındaki SMS oylaması, sosyal medyada bazı tartışmalara da yol açtı. Bu tartışmalardan biriyse SMS oylaması yapanların paylaştıkları telefon faturaları idi. Survivor’ın kazananını belirlemek için oy kullanan bazı izleyiciler, telefon faturalarında oy sonrasında büyük bir artış gördü.

Survivor izleyicileri, desteklemek için harcadıkları parayı gösterdi:

Sevdiği yarışmacının kazanması için SMS oyu kullanan izleyicilerden bazıları oy sonrasında telefon faturalarının 1.000 TL’den 8.000 TL’ye kadar arttığını gösterdi. Bir tanesinin ücreti 3,90 TL olan SMS’ler, bazı izleyiciler tarafından yüzlerce kez gönderildi. Ortaya da şu şekilde tablolar çıktı:

Tabii bu paylaşımları gören bazı kullanıcılar da atılan SMS’ler nedeniyle telefon faturasına verilen yüksek ücretlere bir hayli şaşırdı. Sosyal medyada paylaşılan faturalara gelen tepkilerden bazıları da şu şekildeydi:

Söz konusu paylaşımları yapan kişilerin nasıl oluyor da üst seviye bir akıllı telefon parası kadar telefon faturası ödeyebildiğine henüz bir açıklama getirilebilmiş değil. Söz konusu ekran görüntülerinin 'montaj' olabileceği gibi işin arkasında farklı ve muhtemelen sadece fatura muhattabının aslını bildiği gerçekler de olabilir. Ne yazık ki bu noktada bir yorumda bulunmak zor.