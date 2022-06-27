Belediyelerin Bize SMS Gönderdiği Cihaz: Femtocell

Çoğunlukla otobüs ile seyahat edenlerin başına gelen, belediyeler tarafından gönderilen “hoş geldin” SMS’inin kaynağını daha önce hiç merak etmiş miydiniz?

Sık sık şehirler arası seyahat eden kişiler bu duyguyu daha iyi bilir. Yolculuğun yarısına kadar gelmişsinizdir ve bu uzun yolculukta gözleriniz dalıp giderken aniden bir SMS ile irkilirsiniz. İl sınırlarına girdiğiniz belediye, sizleri çeşitli methiyeler ile beraber “hoş geldin” mesajı ile karşılar. Yolcuğun geri kalan kısmını, "belediye şehre girdiğimi nasıl anladı" diye düşünerek geçirmeye başlarsınız.

Bugün sizlerle beraber, belediyelerin sıklıkla kullandığı konum merkezli SMS’lerin, biz kullanıcılara nasıl iletildiğine değineceğiz.

Konum merkezli SMS’lerin birden fazla sebebi var

Femtocell

Konum merkezli SMS’leri almanız için illaki bir şehirden başka bir şehre geçiş yapmanıza gerek yok. Bazen ilçeler arası geçişlerde bile ilçe belediyelerinden telefonlarımıza “hoş geldin” SMS’i gönderilebiliyor. Çoğu belediye, vatandaşlarına bu SMS’leri gönderebilmek için Femtocell teknolojisinden yararlanır.

Femtocell teknolojisini kullanmayan belediyeler ise operatörler ile yaptıkları anlaşmalar neticesinde kullanıcılara SMS gönderebilmektedir. Alışveriş merkezi, havalimanı ya da park gibi yerlerde herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak için paylaştığımız telefon numaralarımız da benzer amaç için kullanılabilmektedir.

Boyu küçük, işlevi büyük Femtocell’in marifetleri

2002 yılında Motorola tarafından icat edilen ve özellikle 2004 yılından sonra kullanımı artan Femtocell’in dilimizdeki en uygun tanımları “mini baz istasyonu” ya da “ev baz istasyonu”dur.

Adından da anlaşılacağı üzere bir modem büyüklüğünde olan Femtocell; baz istasyonlarının bulunmadığı ya da sinyalin yetersiz kaldığı alanlarda, çok düşük maliyetle hizmet veren mini baz istasyonlarıdır. Belediyeler de çeşitli noktalara Femtocell kurarak o an Femtocell’e bağlanan telefonlara SMS gönderebilmektedir.

Menzilinden ötürü genellikle ev kullanımına uygun

Femtocell

Femtocell’lerin ortalama menzili 10 metre kadardır. Kısa menzillerinden ötürü genellikle iki baz istasyonu arasındaki kapsama alanı dışında kalan belirli alanlar için kullanılır. Belediyelerin kullanımı dışında ev ve ofis kullanıcılarına da uygundur.

Femtocell’i Wi-Fi’larda kullanılan sinyal güçlendiricilere benzetmek mümkün

Nokia'nın 4G ve 5G destekli modelleri

Nasıl ki evimizde modem kullanırken, Wi-Fi sinyalleri her odaya erişemediğinde sinyal güçlendirici kullanıyorsak; Femtocell’ler için de aynı işlevden bahsedebiliriz. Geniş ve yüksek binalar kullanan pek çok işletme, telefon sinyalinin yetersiz kaldığı alanlarda hem müşterilerinin hem de çalışanlarının problem yaşamaması için Femtocell kullanmaktadır.

Femtocell'e karşı veri gizliliği

Femtocell'i evde, ofiste ya da kurum olarak insanlara SMS göndermek için kullanmanız, yasalara karşı sorumluluğunuzu değiştirmiyor. Femtocell kullanırken de tıpkı baz istasyonlarında olduğu gibi dinleme ya da takip kaydı yapmayacağınıza dair sözleşme imzalamanız gerekmektedir. Bu sözleşmeye uymamanız halinde ise ciddi şekilde başınızın ağrıması kaçınılmazdır. Bu sebeple, Femtocell kullanırken aldığınız riskler ile gündelik hayatta kullandığımız baz istasyonlarındaki risk tamamen eşittir.

Belediyelerin spam mesajlarından kurtulmak isterseniz...

Belediyerin üst üste gönderdiği SMS'lerden bunalan 2 vatandaşın şikayeti

Belediyelerden devamlı gelen ve rahatsız olduğunuz SMS’ler için, mesaj gönderen belediyeye telefonla ulaşarak şikayetinizi iletebilir ya da e-devlet üzerinden istenmeyen SMS ve çağrı ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. E-devlet üzerinden istenmeyen SMS ve çağrı ayarlarına ulaşmak için daha önce hazırladığımız içeriğimize buradan göz atabilirsiniz.

Peki ya siz daha önce hiç belediyelerden istenmeyen mesajlar aldınız mı?

Kaynaklar: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /