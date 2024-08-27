Ülkesinin ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltmaya kararlı olan Suudi Arabistan mega projeden mega projeye koşuyor. Bu içerikte devasa eğlence parkı Qiddiya’dan bahsedeceğiz.

Qiddiya, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projesinin, 40 milyar dolarlık bütçesiyle, en büyük ve en önemli parçalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan’ın, geleceğe doğru attığı dev adımlardan biri olan bu proje, çölün ortasında, âdeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran devasa bir eğlence parkı.

Qiddiya, 334 kilometrekarelik bir alana sahip devasa bir eğlence merkezi olacak!

Tamamlandığında dünya çapında bir eğlence ve kültür merkezi olmayı hedefleyen bu proje, adrenalin tutkunları için yüksek hızlı hız trenleri, su parkları, spor kompleksleri ve hatta safari turları gibi birçok farklı aktiviteyi bir araya getirmeyi planlıyor.

Bunların yanı sıra, sanatsal ve kültürel etkinliklerin de merkezi olmayı planlayan Qiddiya, her yaştan ziyaretçiye hitap etmeyi amaçlıyor.

Yaklaşık 8 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olduğu belirtilen bu projenin turizmi canlandıracak önemli noktalardan biri olması amaçlanıyor.

Qiddiya’daki teknolojik altyapı da projenin dikkat çekici noktalarından!

Bu eğlence parkında kullanılacak ileri teknolojiler sayesinde ziyaretçilerin, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri yaşayabileceği belirtiliyor.

Özellikle, sanal gerçeklik temalı hız trenleri ve interaktif oyunların, ziyaretçileri başka bir dünyaya taşıyacağı söyleniyor.

Ayrıca, yapay zekâ destekli rehberler ve kişiselleştirilmiş ziyaretçi deneyimi gibi yenilikçi uygulamalar da Qiddiya'yı geleceğin eğlence parkı hâline getiriyor.

Gelişmiş simülasyon teknolojileri ve etkileşimli ekranların bulunacağı belirtilen Qiddiya’nın ziyaretçilere sıra dışı bir deneyim sunmayı vadettiği görünüyor.

Özetle Qiddiya, Suudi Arabistan'ın ülkenin ekonomisini petrol dışı kaynaklara yönlendirme çabaları çerçevesinde yapılan projeleri kapsamında en eğlenceli olanlardan biri olacakmış gibi görünüyor.

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