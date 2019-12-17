Taksiciler ile Uber Şoförleri, Kongrede Birbirlerine Girdi

İBB'nin gerçekleştirdiği ulaşım kongresinde, daha önce pek çok kez karşı karşıya gelen Uber ve taksi şoförleri yine arbede yarattı. Yaşanan gerginliğin ardından iki taraf da olay yerinden uzaklaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul’un ulaşım sorununu konuşmak için “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi” adında bir etkinlik düzenledi. “İstanbul Ulaşımını Konuşuyor” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik 2 gün sürecekti ve etkinlikte Uber sürücüleri ile Taksi sürücüleri de yer alıyordu.

Geçtiğimiz dönemde kavga ve tartışma haberleri ile gündemi fazlasıyla meşgul eden Uber ve taksi sürücüleri, etkinlik sırasında da nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde gerginlik yaşadı. Zaman zaman gerginliğin epey yükseldiği tartışmalar sırasında iki taraf arasında arbede de yaşandı. Bu sırada yetkililer de bir hayli zor anlar yaşadı.

İBB'nin ulaşım kongresinde taksicilerle Uber'ciler birbirine girdi

Arbede sırasında tarafların arasında kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, vatandaşların araya girip iki tarafı birbirinden ayırmasıyla olay yerinden uzaklaştı. “Hiçbirimize yakışmadı.” diyen Demir, “Yaşananlara üzülüyorum. Neden böyle bir şey yaşanıyor.” diyerek sitem etti.

Bildiğiniz gibi Uber ve sari taksiler, geçtiğimiz dönemde hem yollarda hem de mahkeme salonlarında birbirleri ile karşı karşıya gelmiş,davalar Uber’in Türkiye faaliyetlerini sonlandırmasıyla sonuçlanmıştı. Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi’nin iki gün sürmesi planlanıyordu ancak yaşananlardan sonra etkinlik nasıl devam edecek henüz bilinmiyor.

Uber ile taksi şoförlerinin arbedeye neden olduğu anların videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz