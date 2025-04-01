Nova Act, form doldurma ve tarih seçme gibi işlemleri kullanıcı adına gerçekleştirebilen yapay zekâ ajanı olarak geliştirildi.

Amazon, Nova Act adını verdiği yepyeni yapay zekâ ajanını tanıttı. Bu sistem öyle bir şey ki, internet tarayıcınızı siz söylemeden bazı işleri halledebiliyor. Yani form doldurmaktan rezervasyon yapmaya kadar basit işlemleri sizin yerinize yapabiliyor.

Nova Act’in yanında, geliştiricilerin kendi yapay zekâ ajanlarını denemelerini sağlayacak Nova Act SDK isimli bir araç da yayımlandı.

Nova Act, Alexa+ projesinin temelini oluşturacak

Amazon’un San Francisco merkezli yeni AGI laboratuvarında geliştirilen Nova Act, şirketin ilerleyen dönemde sunacağı Alexa+ güncellemesinin temelini oluşturacak. Ancak şu an kullanıma sunulan sürüm “araştırma önizlemesi” niteliğinde. Nova Act, Amazon’un adresinden geliştiricilerin erişimine açıldı.

Nova Act, Amazon’un OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerine ait tarayıcı tabanlı yapay zekâ ajanlarına alternatif olarak geliştirildi. Web sayfaları arasında gezinebilen, formları doldurabilen, takvimden tarih seçebilen ve çevrim içi yemek siparişi gibi görevleri yerine getirebilen sistemin, kullanıcı adına temel işlemleri otomatikleştirmek üzere tasarlandığı aktarıldı. Amazon, Nova Act’in şirket içinde gerçekleştirilen testlerde OpenAI’nin CUA ve Anthropic’in Claude 3.7 Sonnet modellerine kıyasla daha yüksek başarı sağladığını paylaştı.

Nova Act, Amazon’un bu alandaki ilk genel kullanıma açık yapay zekâ ajanı olarak öne çıktı. Projenin, daha önce OpenAI’de görev alan David Luan ve Pieter Abbeel’in liderliğinde geliştirildiği açıklandı. Amazon, bu sistemin geliştiricilere daha güvenilir yapay zekâ uygulamaları oluşturma sürecinde esneklik sağladığını aktardı. Ancak şirket, Nova Act’in henüz daha geniş kapsamlı testlerden geçmediğini de ekledi.

Nova Act’in erken sürümünün, Amazon’un uzun süredir geliştirdiği Alexa+ projesi için bir temel oluşturduğunu açıkladı. Şirket, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek kullanıcı testlerinin, Nova Act’in rakip sistemlere karşı performansını ortaya koyacağını belirtti.