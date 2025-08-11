Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı tamamen camdan iPhone ile ilgili şirket yeni bir patent daha aldı. Bu yeni patent, telefonun tasarımını gözler önüne seriyor.

Apple’ın yeni aldığı patent, tamamen camdan bir iPhone fikrinin hâlâ arkasında olduklarını gösteriyor. Bu fikir şirketin 2018’den beri hayali ve şirket bu konuda farklı birçok patent başvurusunda bulunmuştu. Bugün ise bunların arasına bir yenisi katılıyor.

2020’deki son patent başvurusunda iPhone’un tüm yüzeylerinin dokunmaya duyarlı olabileceği, yanlardan veya arkadan bile ekrana erişilebileceği konuşulmuştu. Şimdi aynı isimle bir başvuru daha geldi.

Tamamen cam iPhone böyle görünecek:

Bu yeni patent başvurusunda ortaya çıkan tasarım, sadece ön ve arka camdan ibaret olmayacak. iPhone’un kenarları da cam olacak, böylece fiziksel düğmelere gerek kalmadan cihazın her tarafından dokunarak kontrol edilebilecek. Hatta aramayı kapatmak için telefonu sıkmak gibi yeni hareketler mümkün olabilecek.

Patent çizimlerine göre cihazın ön, arka ve yan yüzeyleri tek bir arayüz gibi çalışabilecek. Duvar kâğıtları ve görüntüler cihazın etrafını sarabilecek, simgeler yüzeyler arasında kayarak geçebilecek. Yani bu fikirle tamamen etkileşimli bir cihaz ortaya koymak istiyor.

Peki siz böyle bir iPhone gelirse satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.