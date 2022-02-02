Kullanıcılarına ziyaret ettikleri internet siteleri üzerinde düzenleme yapma imkanı sunan TamperMonkey komut dosyası yöneticisi, karmaşık bir yazılım gibi görünse de aslında sadece bir tarayıcı eklentisidir. Gelin TamperMonkey nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır yakından inceleyelim ve bilmeniz gereken detayları görelim.

Bugünlerde kullandığımız tüm internet tarayıcılarına pek çok farklı eklenti ve uzantı ekleyebiliyoruz. Bu eklentiler sayesinde ziyaret ettiğimiz internet siteleri üzerinde bazı görüntüleme değişiklikleri yapabiliyoruz. TamperMonkey ise tüm bu eklentileri tek bir hizmet olarak sunuyor. Bir komut dosyası yöneticisi olan TamperMonkey, karmaşık bir yazılım gibi görünse de aslında basit bir tarayıcı eklentisidir.

Baştan uyaralım, TamperMonkey kullanmak her babayiğidin harcı değil. Çünkü hazır komutlar sunsa bile yine de önemli işlemler için gerekli komutların kullanıcılar tarafından yazılması gerekiyor. Tüm bunlara rağmen pek çok internet tarayıcısında sorunsuz bir şekilde çalışması nedeniyle öne çıkıyor. Gelin TamperMonkey nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yakından inceleyelim.

TamperMonkey nedir?

TamperMonkey, komut dosyası yöneticisi olarak görev yapan bir internet tarayıcısı uzantısıdır. İlk kez 2010 yılında yayınlanan TamperMonkey, Opera gibi bazı internet tarayıcıları tarafından tehlikeli görülmüş ve mağazalardan kaldırılması istenmiştir. Yine de kullanılmaya devam etmiştir.

TamperMonkey ne işe yarar?

TamperMonkey dosya komut yöneticisi, ziyaret ettiğiniz internet siteleri üzerinde görüntüleme düzenlemeleri yapmanızı sağlar. Yani TamperMonkey ile direkt olarak internet sitesinin kodlarına müdahale edemezsiniz ancak karşınıza çıkan tasarımı özelleştirerek farklı bir görüntüleme ile kullanabilirsiniz.

TamperMonkey için genel olarak tüm tarayıcı eklenti ve uzantılarını tek bir hizmet üzerinden veriyor diyebiliriz. Onlarca farklı tarayıcı ile kullandığınız özellikleri, TamperMonkey üzerinden gerekli komutları girerek kullanabilirsiniz. Eklentiyi indirdiğiniz zaman size zaten bazı temel komutlar hazır olarak verilecek ancak farklı özelliklere ulaşmak için kendi komutlarınızı yazmanız gerekiyor.

TamperMonkey nasıl kullanılır?

Yöntem #1: Android’de TamperMonkey nasıl kullanılır?

Android’de TamperMonkey nasıl kullanılır? Yöntem #2: Google Chrome’da TamperMonkey nasıl kullanılır?

Google Chrome’da TamperMonkey nasıl kullanılır? Yöntem #3: Mozilla Firefox’ta TamperMonkey nasıl kullanılır?

Mozilla Firefox’ta TamperMonkey nasıl kullanılır? Yöntem #4: Opera’da TamperMonkey nasıl kullanılır?

Opera’da TamperMonkey nasıl kullanılır? Yöntem #5: Diğer internet tarayıcılarında TamperMonkey nasıl kullanılır?

Yöntem #1: Android’de TamperMonkey nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan Google Play Store üzerinden TamperMonkey mobil uygulamasını indirin.

Buradan Google Play Store üzerinden TamperMonkey mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Uygulamayı açın.

Uygulamayı açın. Adım #3: Kullanmak istediğiniz komut dosyalarını bulun.

Kullanmak istediğiniz komut dosyalarını bulun. Adım #4: Yükle butonuna dokunun.

Yükle butonuna dokunun. Adım #5: İşlemi onaylayın.

İşlemi onaylayın. Adım #6: Tamam butonu ile kurulumu tamamlayın.

Android işletim sistemine sahip cihazınızda TamperMonkey mobil uygulamasını kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. İlk kurulum sonrası hangi mobil internet tarayıcısını kullanıyorsanız TamperMonkey onunla birlikte çalışmaya başlayacak. Seçtiğiniz komut dosyalarını daha sonra düzenlemeniz mümkün.

Yöntem #2: Google Chrome’da TamperMonkey nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan Chrome Web Mağazası üzerinden TamperMonkey uzantısını indirin.

Buradan Chrome Web Mağazası üzerinden TamperMonkey uzantısını indirin. Adım #2: Ekleme isteğini onaylayın.

Ekleme isteğini onaylayın. Adım #3: Kullanmak istediğiniz komut dosyalarını bulun.

Kullanmak istediğiniz komut dosyalarını bulun. Adım #4: Yükle butonuna tıklayın.

Yükle butonuna tıklayın. Adım #5: Dilediğiniz kadar komut dosyası ekleyin.

Google Chrome internet tarayıcınızda TamperMonkey eklentisini kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Eğer Chrome Web Mağazası üzerinden TamperMonkey eklentisini indiremediyseniz ya da bir sorunla karşılaştıysanız buradan TamperMonkey resmi internet sitesi üzerinden Chrome için TamperMonkey indirebilirsiniz.

Yöntem #3: Mozilla Firefox’ta TamperMonkey nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan TamperMonkey resmi internet sitesi üzerinden Firefox uzantısını indirin.

Buradan TamperMonkey resmi internet sitesi üzerinden Firefox uzantısını indirin. Adım #2: Firefox üzerinden TamperMonkey eklentisini açın.

Firefox üzerinden TamperMonkey eklentisini açın. Adım #3: Komut Dosyası Oluştur yazısına tıklayın.

Komut Dosyası Oluştur yazısına tıklayın. Adım #4: Dilediğiniz kadar komut dosyası ekleyin.

Dilediğiniz kadar komut dosyası ekleyin. Adım #5: Güncellemeleri açın.

Mozilla Firefox internet tarayıcınız üzerinden TamperMonkey eklentisini kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Yüklemiş olduğunuz TamperMonkey tarayıcı eklentisinin en güncel sürümü olduğundan emin olun. Güncellemeleri açarak eklediğiniz komut dosyalarında yapılan değişiklikleri takip etmiş olursunuz.

Yöntem #4: Opera’da TamperMonkey nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan TamperMonkey resmi internet sitesi üzerinden Opera eklentisini indirin.

Buradan TamperMonkey resmi internet sitesi üzerinden Opera eklentisini indirin. Adım #2: İşlemleri onaylayın.

İşlemleri onaylayın. Adım #3: Opera üzerinden TamperMonkey eklentisini açın.

Opera üzerinden TamperMonkey eklentisini açın. Adım #4: Komut Dosyası Oluştur yazısına tıklayın.

Komut Dosyası Oluştur yazısına tıklayın. Adım #5: Dilediğiniz kadar komut dosyası ekleyin.

Opera internet tarayıcınız üzerinden TamperMonkey eklentisini kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. TamperMonkey tarayıcı eklentisinin en güncel sürümünü indirdiğinizden emin olun.

Yöntem #5: Diğer internet tarayıcılarında TamperMonkey nasıl kullanılır?

TamperMonkey komut dosyası yöneticisi, pek çok farklı internet tarayıcı ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Buradaki bağlantı üzerinden TamperMonkey resmi internet sitesini ziyaret edin. İndirme sayfasından kullanmak olduğunuz internet tarayıcısını bulun ve eklentiyi indirin. TamperMonkey; Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge, Dolphin, UC gibi pek çok farklı internet tarayıcısını destekliyor.

Ziyaret ettiğiniz internet siteleri üzerinde görüntüleme düzenlemeleri yapabileceğiniz TamperMonkey nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu eklentinin hangi internet tarayıcılarında, nasıl çalıştığından bahsettik. TamperMonkey hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.