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Tarihe Damga Vurmuş Gerçek Kişileri Anlatan 8 Film

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Tarih boyunca yaşadıkları döneme damga vuran pek çok tarihi şahsiyet oldu. Birbirinden önemli bu kişilerin hayatlar da dönemin atmosferini ve yaşanan gerçeklikleri yansıtan birer film olarak beyaz perdeye aktarıldı.

Tarihe Damga Vurmuş Gerçek Kişileri Anlatan 8 Film
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Bu içeriğimizde gerçek tarihi kişiliklerin hayatlarını ve yaşadıkları dönemleri anlatan yüksek IMDb puanına sahip filmleri listeliyoruz.

1. Schindler's List (Schindler'in Listesi)

  • Türü: Belgesel drama, savaş/dram
  • IMDb puanı: 9.0

Steven Spielberg imzalı 1993 yapımı Schindler’in Listesi, II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi işçilerini Nazi zulmünden kurtarmaya çalışan Alman sanayici Oskar Schindler'in hikâyesini anlatıyor.

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2. A Beautiful Mind (Akıl Oyunları)

  • Türü: Biyografi, dram
  • IMDb puanı: 8.2

Russell Crowe'un başrolünde olduğu A Beautiful Mind, Amerikalı matematikçi John Nash'in hayatını konu ediniyor. 2001 yapımı filmde ünlü matematikçinin genç yaşta matematik dünyasında nasıl dikkat çektiği, akademik başarıları ve hayatını etkileyen zorlu süreçler ele alınıyor.

3. Oppenheimer

  • Türü: Gerilim, biyografi, dram
  • IMDb puanı: 8.2

2023’te gösterime giren Oppenheimer, II. Dünya Savaşı esnasında atom bombasının geliştirilmesini sağlayan Amerikalı fizikçi J. Robert Oppenheimer’ın hayatını ve sonrasında yaşadığı trajik düşüşü konu ediniyor.

4. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

  • Türü: Spor, dram
  • IMDb puanı: 8.2

Listemize başarılı bir Türk yapımından devam ediyoruz. Dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatını, başarılarını ve yaşadığı zorlukları konu edinen filmde Bulgaristan’daki Türk azınlığının mücadelesine de değiniliyor.

5. Downfall (Çöküş)

  • Türü: Belgesel, dram, tarih
  • IMDb puanı: 8.2

Orijinal adı Der Untergang olan 2004 yapımı Downfall, Adolf Hitler'in II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Berlin'deki sığınakta geçirdiği dönemi ve Nazi rejiminin trajik çöküşünü anlatıyor.

6. The Imitation Game (Enigma)

  • Türü: Gerilim, savaş
  • IMDb puanı: 8.0

Başrolünde başarılı oyuncu Benedict Cumberbatch'in yer aldığı The Imitation Game filminde, II. Dünya Savaşı esnasında Almanların Enigma şifrelerini çözmeye çalışan ünlü İngiliz matematikçi Alan Turing'in hayatı ve sonrasında maruz kaldığı yargılama süreci anlatılıyor.

7. Gandhi

  • Türü: Tarih, dram
  • IMDb puanı: 8.0

Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin en önemli isimlerinden Mahatma Gandhi'nin hayatını anlatan film, Gandhi'nin gençlik yıllarından Hindistan'daki bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden biri haline gelmesine kadar uzanan geniş bir dönemi konu ediniyor.

8. Darkest Hour (En Karanlık Saat)

  • Türü: Tarih, dram, biyografi
  • IMDb puanı: 7.4

2017 yapımı Darkest Hour, II. Dünya Savaşı’nın başlarında İngiltere nin savaşa girdiği dönemi konu ediniyor. Winston Churchill in başbakan olduğu dönemde Nazi Almanyasına karşı ülkenin kaderini belirlemeye çalıştığı süreci izleyicilere anlatıyor.

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