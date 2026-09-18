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Tarihe Damga Vurmuş Gerçek Kişileri Anlatan 8 Film

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Tarih boyunca yaşadıkları döneme damga vuran pek çok tarihi şahsiyet oldu. Birbirinden önemli bu kişilerin hayatlar da dönemin atmosferini ve yaşanan gerçeklikleri yansıtan birer film olarak beyaz perdeye aktarıldı.

Zeynep Şahin / Paylaş Paylaş