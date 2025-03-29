Doğa, bazen öyle bir güçle karşımıza çıkıyor ki istediğimiz kadar teknolojide ileride olalım elimizden bir şey gelmiyor. Kasırgalar da bu yıkıcı güçlerin arasında yer alıyor.

Tarih boyunca kasırgalar yüzünden milyonlarca insan hayatını kaybetti, şehirler yerle bir oldu, toplumların kaderi değişti.

Bu içeriğimizde size kaydedilen en büyük kasırgalardan bazılarını listeledik.

Büyük Kasırga (1780): Tarihin en ölümcül kasırgası

Tarih: 10-16 Ekim 1780

Etkilediği Bölge: Karayipler

Ölü Sayısı: 22.000-27.000

1780 yılında Karayipler’i vuran bu kasırga, kayıtlara geçen en ölümcül tropikal siklon olarak biliniyor. "Büyük Kasırga" olarak adlandırılan fırtına, özellikle Barbados, Martinik ve Sint Eustatius adalarını yerle bir etti. Rüzgârların şiddeti o kadar yüksekti ki ağaçlar köklerinden söküldü, binalar tamamen yok oldu ve gemiler karaya fırlatıldı.

Bu kasırga, sadece doğal yıkımla değil, tarihsel bir döneme denk gelmesiyle de öne çıkıyor. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz ve Fransız donanmaları fırtınada ağır kayıplar verdi. Tahmini ölü sayısı 22.000 ila 27.000 arasında değişiyor. Bu da onu modern tarihin en ölümcül kasırgası yapıyor.

Bhola Kasırgası (1970): En fazla can kaybına yol açan modern dönem kasırgası

Tarih: 12-13 Kasım 1970

Etkilediği Bölge: Bangladeş (o dönem Doğu Pakistan) ve Hindistan

Ölü Sayısı: 300.000-500.000

1970’te Bengal Körfezi’nde oluşan Bhola Kasırgası, kayıtlara geçen en fazla can kaybına yol açan tropikal siklon oldu. Kategori 3 şiddetindeki kasırga, 10 metreyi aşan fırtına dalgalarıyla kıyı şeridini vurdu. Deniz seviyesinin düşük olduğu ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde büyük yıkım yaşandı.

Resmî kayıtlara göre 300.000 kişi hayatını kaybetti ancak bazı tahminler bu sayının 500.000’e kadar çıktığını gösteriyor. Felaket, Bangladeş’in Pakistan’dan bağımsızlığını kazanmasında da etkili oldu çünkü hükûmetin yetersiz müdahalesi büyük bir tepkiye yol açtı.

Katrina Kasırgası (2005): ABD tarihinin en yıkıcı kasırgası

Tarih: 23-30 Ağustos 2005

Etkilediği Bölge: Louisiana, Mississippi, özellikle New Orleans

Ölü Sayısı: 1.836

Ekonomik Zarar: 125 milyar dolar (enflasyona göre günümüzde 160 milyar dolar civarı)

Katrina Kasırgası, ABD tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Kategori 5 şiddetinde başlayan kasırga, karaya Kategori 3 olarak ulaştı ancak yine de New Orleans’taki setlerin yıkılmasına ve şehrin %80’inin sular altında kalmasına neden oldu.

Felaketin en trajik yanı, yetkililerin yeterli önlem almaması ve binlerce insanın yardım beklerken hayatını kaybetmesiydi. Yaklaşık 1.800 kişi öldü, yüz binlerce kişi evsiz kaldı. Katrina, sadece bir doğal afet değil, aynı zamanda ABD’deki afet yönetim sisteminin eksikliklerini de gözler önüne serdi.

Haiyan Kasırgası (2013): En güçlü rüzgârlara sahip kasırga

Tarih: 3-11 Kasım 2013

Etkilediği Bölge: Filipinler, Vietnam

Ölü Sayısı: 6.300+

Rüzgâr Hızı: Saatte 315 km

Haiyan Kasırgası (Yerel adıyla Typhoon Yolanda), tarihte karaya ulaşan en güçlü tropikal siklonlardan biriydi. Filipinler’in Leyte ve Tacloban şehirlerini vuran kasırga, dev dalgalar ve şiddetli rüzgârlarla tam bir yıkım yaşattı.

Resmî ölü sayısı 6.300’ün üzerinde olsa da kayıpların çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Haiyan, iklim değişikliğiyle artan aşırı hava olaylarının en çarpıcı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Irma ve Maria Kasırgaları (2017): Aynı sezonda iki dev felaket

Irma Kasırgası

Tarih: 30 Ağustos-12 Eylül 2017

Etkilediği Bölge: Karayipler, Florida

Rüzgâr Hızı: Saatte 295 km (185 mph)

Ölü Sayısı: 134

Maria Kasırgası

Tarih: 16-30 Eylül 2017

Etkilediği Bölge: Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko

Ölü Sayısı: 3.000+

2017 Atlantik kasırga sezonu, Irma ve Maria gibi iki büyük kasırgayla tarihe geçti. Irma, Karayipler’de Barbuda ve Saint Martin adalarını neredeyse yaşanmaz hâle getirdi. Maria ise Porto Riko’da büyük bir elektrik kesintisine ve altyapının çökmesine yol açtı. Resmî olmayan rakamlara göre Porto Riko’da 3.000’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Tüm bu kasırgalar, doğanın ne kadar acımasız olduğunu bir kere daha gösteriyor. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle daha şiddetli ve sık kasırgaların yaşanacağının altını çiziyor.

Peki biz ne yapabiliriz? Öncelikle, afetlere hazırlıklı olmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek gerekiyor. Çünkü doğa, gücünü her zaman hatırlatmayı seviyor.

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