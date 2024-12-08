Yeryüzünün en yıkıcı ve beklenmedik doğa olaylarında deprem de yer alıyor. Saniyeler içinde şehirler yerle bir oluyor, binlerce insan hayatını kaybediyor ve hayatı değişiyor, ekonomiye milyarlarca dolarlık zarar veriyor. Peki, tarihte hangi depremler en yüksek maliyetlere yol açtı?

Depremin sadece fiziksel değil ekonomik etkilerini de ortaya çıkaran bu listemizde Türkiye’den de 2 deprem yer alıyor.

Tablo üzücü olsa da yaşanan işte bazı büyük depremler. Tabii ki vereceğimiz rakamların 2023 enflasyon rakamlarına göre uyarlandığını da belirtelim.

Tōhoku Depremi ve Tsunamisi, Japonya (2011)

11 Mart 2011'de Japonya'nın Tōhoku bölgesinde meydana gelen 9,1 büyüklüğünde ve yaklaşık 6 dakika süren deprem, ardından oluşan tsunamiyle birleşerek ülkenin tarihindeki en büyük felaketlerden birine dönüştü.

Yaklaşık 20.000 kişinin hayatını kaybettiği bu felaket, 320 milyar dolarlık ekonomik kayıpla dünya tarihinin en maliyetli depremi olarak kayıtlara geçti.

Hanshin Depremi, Japonya (1995)

17 Ocak 1995'te Japonya'nın Kobe şehrini vuran Hanshin depremi, 6,9 büyüklüğündeydi. Yaklaşık 6.400 kişi hayatını kaybetti ve 43.000'den fazla insan yaralandı.

Deprem, 200.000'den fazla binayı yıkarak ciddi ekonomik zarara neden oldu. Verilen rakamlar ise 60,0–399,9 milyar dolar aralığında. Japonya’nın altyapısında büyük hasarlar meydana geldi ve bu olay, afet yönetimi sistemlerinde köklü değişimlere yol açtı.

Kahramanmaraş Depremi, Türkiye, Suriye (2023)

Hepimizin kalbinde yara olan bir deprem de var listemizde. 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, sırasıyla 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmişti.

Bu depremler, Türkiye'nin güneydoğusu ve Suriye'nin kuzeybatısında geniş bir alanda yıkıma yol açtı. Türkiye'de 53.537 kişi hayatını kaybederken, Suriye'de ölü sayısı 8.476 olarak kaydedildi.

Depremler, 14 milyondan fazla insanı etkiledi ve yaklaşık 1,5 milyon kişi evsiz kaldı. Bunun yanı sıra Türkiye'de 11 ilde de büyük yıkım yaşandı; Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Suriye'de ise Halep, Hama, İdlib ve Lazkiye şehirleri ciddi hasar gördü.

Depremin Türkiye’ye maliyeti ise yaklaşık 104 milyar dolar oldu.

Sichuan Depremi, Çin (2008)

12 Mayıs 2008'de Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 87.900 kişinin hayatını kaybetmesine veya kaybolmasına neden oldu. Yaklaşık 374.000 kişi yaralandı ve 5 milyondan fazla kişi evsiz kaldı.

İki kimyasal tesisin çökmesi sonucunda bölgeye yaklaşık 80 ton amonyak sızarken ana yollara gelen zarardan dolayı acil durum hizmetleri de yavaşladı. Felaketin ekonomiye zararı ise yaklaşık 212 milyar dolar oldu.

Northridge Depremi, ABD (1994)

17 Ocak 1994'te Kaliforniya'nın Los Angeles bölgesinde meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki Northridge Depremi, 57 kişinin ölümüne ve yaklaşık 9.000 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Deprem, modern yapı kodlarına rağmen ciddi yapısal hasara yol açtı. Toplam ekonomik kayıp yaklaşık 82 milyar dolar olarak tahmin edildi. Deprem, ABD tarihinin en maliyetli doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Christchurch/Canterbury Depremleri, Yeni Zelanda (2010/2011)

Yeni Zelanda'nın Canterbury bölgesinde 4 Eylül 2010'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkımlara yol açmasa da bir uyarı niteliğindeydi. Ancak 22 Şubat 2011'de Christchurch şehrini vuran 6,3 büyüklüğündeki deprem, 185 kişinin ölümüne ve binlerce yaralanmaya neden oldu.

Şehir merkezi ağır hasar aldı, birçok bina tamamen yıkıldı. Depremlerin toplam ekonomik kaybı 56 milyar doları buldu ve bu durum ülkenin ekonomisini derinden sarstı.

Çuetsu Depremi, Japonya (2004)

23 Ekim 2004'te Japonya'nın Niigata bölgesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki Çuetsu Depremi, 68 kişinin ölümüne ve 4.800'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Deprem, bölgedeki altyapıda büyük zarara yol açtı; özellikle demir yolları, yollar ve köprüler hasar gördü. Yaklaşık 100.000 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı, toplam ekonomik kayıp ise 45 milyar dolar olarak hesaplandı.

Sikkim Depremi, Hindistan (2011)

18 Eylül 2011'de Hindistan'ın kuzeydoğusunda, Sikkim eyaletinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem; Hindistan, Nepal ve Bhutan’da hissedildi.

Deprem sonucunda 116 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Bölgedeki altyapı ağır hasar gördü; yollar, köprüler ve binalar yıkıldı. Hasarları onarmak için 30 milyar dolar harcandı ve bu deprem Hindistan’ın en maliyetli depremi olarak kayıtlara geçti.

Gölcük Depremi, Türkiye (1999)

Bir diğer acı günümüz… 17 Ağustos 1999’da Kocaeli ili merkezli olarak 7,4 büyüklüğünde gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçerken yaklaşık 17 bin kişi hayatını kaybetti, 25 binden fazla kişi yaralandı, yüzbinlerce kişi evsiz kaldı.

Sanayi tesisleri zarar gördü, TÜPRAŞ yangını günlerce devam etti ve hepsinin maliyeti yaklaşık 36 milyar dolar oldu. Yetersiz yapı denetimi ve kötü inşaat standartları da kayıpların boyutunu artıran en önemli faktörler olarak öne çıktı.

Kumamoto Depremleri, Japonya (2016)

14-16 Nisan 2016 tarihleri arasında Japonya'nın Kumamoto bölgesinde biri 6,2, diğeri 7,3 büyüklüğünde iki ana deprem meydana geldi.

Bu depremler ve artçı sarsıntılar sonucunda 200’den fazla kişi hayatını kaybetti, 3.000’den fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 44.000 kişi evsiz kaldı ve bölgede ciddi yapısal hasarlar oluştu; özellikle tarihi Aso Tapınağı ve Kumamoto Kalesi ağır şekilde zarar gördü.

Şehir susuz kaldı, yangınlar günlerce devam etti, barajların çöküp büyük sellere yol açacağı korkusuyla şehir boşaltıldı. Ekonomik kaybın ise 30,5–58,4 milyar dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor.

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