Tarkan'ın Yeni Şarkısı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

'Megastar' Tarkan, 'Geççek' ismi verilen yeni şarkısını geçtiğimiz dakikalarda klibiyle birlikte yayımladı. Bundan kısa süre sonra ise sözleriyle dikkat çeken şarkı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son zamanlarda ünlü şarkıcıların şarkılarında yer alan sözler ülke gündeminde yer almıştı. 2021 yılının son günlerinde Sezen Aksu, ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli bir şarkı yayımlamıştı. ‘Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e’ sözlerinin yer aldığı bu şarkı hemen ülke gündemine oturmuş, hatta sanatçıya yönelik suç duyurusuna bile yol açmıştı.

Şimdi ise Türkiye’nin en ünlü şarkıcılarından olan ve ‘Megastar’ lakablı Tarkan, yeni bir şarkı yayımlayarak gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde ‘Geççek’ ismi verilen yeni bir şarkı çıkaracağını duyuran Tarkan, bugün yaptığı açıklamalarla şarkının ve klibinin çıktığını hayranlarıyla paylaştı.

‘Geççek’ şarkısı sosyal medyada viral oldu

Saat 21.00’da YouTube üzerinden yayımlanan şarkı kısa bir süre sonra sosyal medyanın gündemine oturdu; bazı insanlar şarkıyı ve verdiği mesajın çok iyi olduğunu düşünse de bazıları şarkıyı beğenmediklerini ifade etti. Ek olarak büyük beğeni toplayan klibin İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişi ile birlikte çekildiği de gelen haberler arasında yer aldı.

Daha önce de belirttiğimiz gibi ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerinin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısının sözleri

''Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan''

İşte gelen tepkiler

Şarkıyı beğenmeyenler de oldu