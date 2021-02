Tansiyonun bir an olsun dinmediği, aksiyon dolu yarış filmleri pek çok izleyicinin favori film türleri arasındadır. Yarış filmleri yalnızca aksiyon filmlerinden oluşmuyor; araba yarışı hatta at yarışı şampiyonalarını da anlatan pek çok iddialı film var. Sizin için en iyi 15 yarış filmini listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik.

Bazı izleyiciler ekran karşısında bir aşk hikayesi ile içlerinin ısınmasını, bazıları bir komedi filmi ile kahkahalara boğulmayı, bazıları ise tutkulu bir serüveni anlatan yarış filmleri ile heyecana kapılmayı isterler. Sinemanın ilk günlerinden beri yarış tutkusunu anlatan yarış filmleri yapılıyor ancak biz listemize yalnızca görece daha yeni olan filmleri aldık. Bu nedenle listedeki filmleri her yerden, kolayca bulabilirsiniz.

Listemizdeki tüm filmler yarış filmleri üst başlığı altında toplansa bile bazıları koltuklarınızda sizi tedirgin edecek, bazılarını izlerken gözyaşlarına boğulacak, bazılarında ise gülmekten yerlere düşeceksiniz. Üstelik yalnızca arabalar yarışmıyor, at yarışı şampiyonaları da başarılı filmlere konu oluyor. İşte dilediğiniz zaman, günün her saati keyifle izleyebileceğiniz en iyi 15 yarış filmi ve filmlerin dikkat çekici hikayeleri.

Adrenalini doruklara çıkaran yarış filmleri:

Ford v. Ferrari

Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby

Senna

Rush

Speed Racer

Logan Lucky

Need for Speed

Seabiscuit

Rat Race

Death Race serisi

Race serisi

Bizim İçin Şampiyon

Italian Race

Ezeli rekabetin başlangıcı: Ford v. Ferrari

Tür: Aksiyon, Biyografi, Drama

Vizyon tarihi: 2019

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal

IMDb: 8,1

En İyi Film dalında Oscar adaylığı bulunan Ford v. Ferrari, 1966 yılında yaşanan bir yarışın öyküsünü anlatıyor. 24 Hours of Le Mans yarışında Ferrari’yi geçmeyi kafalarına koyan Amerikalı otomobil tasarımcısı Carroll Shelby ve araç pilotu Ken Miles, Ford için o gün devrim niteliğinde olan bir otomobil tasarlamaya karar veriyorlar.

Yarış dünyasına bambaşka bir açıdan yaklaşan Talladega Nights:

Tür: Komedi, Spor

Vizyon tarihi: 2006

Yönetmen: Adam McKay

Oyuncular: Will Ferrell, John C. Reilly, Sacha Baron Cohen

IMDb: 6,6

Hollywood filmlerinin kendine has mizahıyla öne çıkan komedi oyuncularından Will Ferrell’ın başrolde olduğu Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby filmi, yarış dünyasına farklı bir açıdan yaklaşıyor ve izleyenleri kahkaha garantili bir serüvene çıkarıyor. NASCAR yarışlarına bir de bu gözle bakmayı deneyin.

Asrın yarış pilotlarından Ayrton Senna'nın hikayesi: Senna

Tür: Belgesel, Biyografi, Spor

Vizyon tarihi: 2010

Yönetmen: Asif Kapadia

Oyuncular: Ayrton Senna, Reginaldo Leme, John Bisignano

IMDb: 8,5

Brezilyalı Formula 1 pilotu, efsane isim Ayrton Senna hakkında yapılmış bu belgeselde; Senna’nın henüz 34 yaşında hayatını kaybetmeden önce kazandığı üç F1 şampiyonluğu ve bu şampiyonlukları nasıl kazandığının hikayesini izliyoruz. Yalnızca Formula 1 meraklılarına değil, zorlu bir başarı hikayesi izlemek isteyenlere de hitap ediyor.

İki dev pilot Lauda ve Hunt arasındaki ezeli rekabet: Rush

Tür: Aksiyon, Biyografi, Dram

Vizyon tarihi: 2013

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde

IMDb: 8,1

Formula 1 yarışları her zaman zorlu ve mücadele doluydu, özellikle de 1970’li yılların Amerika’sında. İki Amerikalı rakip F1 pilotu James Hunt ve Niki Lauda, hem birbirleriyle hem de onları pek ciddiye almayan insanlarla mücadele etmek zorundadırlar. Film, Formula 1 dünyasının perde arkasını da izleyiciye sunuyor.

Ortalama üzeri bir macera: Speed Racer

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Vizyon tarihi: 2008

Yönetmen: Wachowski Kardeşler

Oyuncular: Emile Hirsch, Matthew Fox, Christina Ricci

IMDb: 6,0

1960’lı yıllarda yayınlanan aynı isimli anime serisinin yeniden çevrimi olan Speed Racer, yarış tutkunu bir gencin ölen abisinin kariyerini izlemesinin hikayesini anlatıyor. Yüksek teknolojiye sahip Mach 5 model otomobil ile katıldığı bir yarış hem kendisinin hem de ailesinin kaderini belirleyecektir.

NASCAR yarışları ile bağlantılı bir soygun macerası: Logan Lucky

Tür: Komedi, Suç, Dram

Vizyon tarihi: 2017

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig

IMDb: 7,0

Yarışlar her zaman bir hedef değil, bir şeyleri gizlemenin kılıfı da olabilir. Logan Lucky filminde iki kardeş, herkesin gözü Kuzey Carolina’daki NASCAR yarışları üzerindeyken bir soygun yapmayı planlarlar. Her plan gibi bu planın da artıları, eksileri ve her zaman ters gidecek bir noktası vardır.

Oyun serisini sevenlerin hoşuna gidecek Need for Speed:

Tür: Suç, Gerilim

Vizyon tarihi: 2014

Yönetmen: Scott Waugh

Oyuncular: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots

IMDb: 6,4

Efsane yarış oyunu serisi Need for Speed’den ilham alınarak yapılan, aynı adı taşıyan bu filmde hapishaneden yeni çıkmış bir sokak yarışçısının hikayesini izliyoruz. İntikam hırsıyla bir yarışa daha katılan sokak yarışçısı, yarış sırasında eski iş ortağının başına bir ödül koyduğunu öğrenir ve bundan sonra yarış, her zaman olduğundan çok daha zorlu bir hale gelir.

Yarış dediğin sadece arabalarla yapılmaz: Seabiscuit

Tür: Dram, Tarih, Spor

Vizyon tarihi: 2003

Yönetmen: Gary Ross

Oyuncular: Tobey Maguire, Jeff Bridges, Elizabeth Banks

IMDb: 7,3

Pek çok ülkede yalnızca arabaların değil, atların ve o atları kontrol eden jokeylerin de yarışı heyecanla takip edilir. Tobey Maguire’nin başrolünde olduğu Seabiscuit filminde bir yarış jokeyinin zorlu şampiyonluk mücadelesini, atı ile ilişkisini ve at yarışlarının bilinen ama her zaman görülmeyen perde arkasını izliyoruz.

Las Vegas'ta olanın Las Vegas'ta kalmadığı bir başka film: Rat Race

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Vizyon tarihi: 2001

Yönetmen: Jerry Zucker

Oyuncular: Breckin Meyer, Amy Smart, Whoopi Goldberg

IMDb: 6,4

Araba yarışlarının bu kadar seviliyor olmasının bir nedeni de elbette sonunda verilen ödül yani paradır. Yeni bahisler yaparak farklı para kazanma yolları peşinde olan Las Vegas kumarhane patronu bir yarış düzenlemeye karar verir. Düzenlenen yarışa katılanlar o kadar çeşitlidir ki bu yarış komedisi bol bir maceraya dönüşür.

Devamı ilk film kadar sarmasa da aksiyon dolu Death Race serisi:

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Vizyon tarihi: 2008

Yönetmen: Paul W.S. Anderson

Oyuncular: Jason Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson

IMDb: 6,4

1975 yapımı aynı isimli filmin yeniden çevrimi olan Death Race serisinin ilk filmi 2008 yılında hayatımıza girdi. Daha sonra 3 filmle daha yeniden izleyici karşısına çıkan seri, karanlık bir bilim kurgu evreninde geçiyor. Bu evrende ekonomi çökmüş ve hapishane mahkumları artık kelimenin tam anlamıyla ölümüne yarıştıkları araba yarışları yapmaktadırlar.

Bolywood'un Hızlı ve Öfkelisi: Race serisi

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Vizyon tarihi: 2008

Yönetmen: Abbas Alibhai Burmawalla

Oyuncular: Saif Ali Khan, Akshaye Khanna, Bipasha Basu

IMDb: 6,7

Yarış filmleri teması yalnızca Hollywood'un değil, Hint sineması Bollywood’un da ilgisini çekmiş ve yeni filmi 2021 yılında vizyona girecek, 4 filmlik Race serisine ilham olmuştur. Hint aksiyon filmlerine ilgi duyanlar ancak henüz izleme fırsatı yakalayamayanlar için keyifli bir başlangıç serisi olacak Race, birbirine düşman iki kardeşin aşk, savaş ve adalet üzerine kurulu hikayelerini anlatıyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlama ve son yılların en iyi Türk filmlerinden: Bizim İçin Şampiyon

Tür: Biyografi, Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 2018

Yönetmen: Ahmet Katıksız

Oyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuskan

IMDb: 8,3

Adı anıldığı zaman bile yarışseverlerin yüzlerinde bir gülümsemeye neden olan efsane yarış atı Bold Pilot ve onun jokeyi Halis Karataş’ın gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Bizim İçin Şampiyon filminde, 1990’lı yılların Türkiye'sinde yaşanan ve merkezinde efsane Bold Pilot’ın olduğu bir aşk hikayesi izliyoruz.

Bi ralli pilotunun destansı hikayesi: Italian Race

Tür: Dram, Spor

Vizyon tarihi: 2016

Yönetmen: Matteo Rovere

Oyuncular: Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Paolo Graziosi

IMDb: 7,3

İtalyan ralli yarışçısı Carlo Capone’un gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Italian Race filminde, iki kardeşin aralarındaki sevgiyi yeniden keşfetme hikayelerini izliyoruz. GT pilotu Giulia ve kendisi gibi eski GT pilotu, uyuşturucu bağımlısı erkek kardeşi; babalarının ölümünden sonra yeniden yakınlaşırlar ve ikisini de kurtaracak yasadışı bir yarışta Giulia’nın birinci olması için mücadele ederler.

Gözünüzü ekrandan bir an olsun ayıramayacağınız, bazen güleceğiniz, bazen ağlayacağınız en iyi 15 yarış filmini listeledik ve filmlerin hikayelerinden bahsettik. Filmler hakkındaki düşüncelerinizi ve listede olmasını istediğiniz filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.