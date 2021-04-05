Telefon Fiyatlarının Düşmesini Bekleyenlere Kötü Haber

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yerli üretim ile birlikte tüm segmentlerde telefon fiyatlarının düşmesini bekleyenleri üzen açıklamalarda bulundu. Turnacı'ya göre fiyat düşüşü sadece giriş segmentte gerçekleşecek.

Samsung, OPPO, Xiaomi gibi teknoloji devlerinin bir bir Türkiye’de akıllı telefon üretimi gerçekleştireceklerini duyurması, tüketicilerde doğal olarak bir “fiyat indirimi” beklentisi oluşturduğu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye fabrikasının açılışını resmi olarak gerçekleştiren Xiaomi, Türkiye’de üretilen modelin fiyatının düşeceğini söyleyerek tüketicilerin bu beklentisinin boşa olmadığını ifade etmişti.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı tarafından yapılan açıklamalar, yeni bir akıllı telefon satın almak için fiyatların düşmesini bekleyen bazı tüketicileri fazlasıyla üzebilir. Zira Turnacı’ya göre Türkiye’de akıllı telefon üretilmesi, yalnızca giriş seviyesi telefonların fiyatlarını düşürecek.

Orta ve üst segmentte fiyat düşüşü beklenmiyor

Akıllı telefonlar için fiyat indirimi beklentisinin satışlara da yansıdığını ifade eden MOBİSAD Başkanı, “Organize perakendeye henüz yansımamış olabilir, ancak özellikle bayilerimizden aldığımız bilgi doğrultusunda mart ayının ortasında satışlar frene bastı, yavaşladı” derken vatandaşların akıllı telefon almayı ertelediğini söyleyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Türkiye’de şu an yalnızca giriş seviyesi modeller üretilecek. Orta ve üst segment ihtiyacı olan vatandaşın beklemesine gerek yok. Burada fiyatlar değişmeyecek. 2021’de pazarda yüzde 5’lik büyüme yanaşabilir. Alt segmentte ürün seçenekleri çoğalacak, rekabet ortamında bu durum fiyatlara da yansıyacak. Şu anda 2 bin 500-3 bin TL arasında satılan giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatları gerilemeye başladı.”

200 doların altındaki telefonlarda yerli indirimi ağustosa kadar uzatıldı”

Halihazırda giriş seviye akıllı telefonların dahi bütçe dostu fiyatlarla satılamaması hakkında konuşan Turnacı, 200 doların altında ithal edilen cihazlar için talep edilen gözetim belgesinin yerli üretimden istenmeyeceğini, cihazların vergi maliyetlerinin düşeceğini ve telefonların daha uygun fiyata satılabileceğini ifade ederken sözlerine şu şekilde devam etti:

“200 doların altındaki ceplerde yerli indirimi ağustosa kadar uzatıldı. Buradaki belirsizlik ortadan kaldırılıp uzun vadeli düzenleme açıklanırsa yatırımcıların iştahı daha fazla artar.”

Doğubank İş Hanı’nda bir cep telefonu satıcısı olan Mürsel Yılmaz ise konuyla ilgili olarak, “Vatandaş fiyatların tüm gruplarda düşmesini bekliyordu. Bu beklentiyle ihtiyacını erteledi, şimdi piyasaya çıktıkça alımların başlamasını bekliyoruz. En çok Xiaomi soruluyor” derken; Karaköy’de bir telefoncu olan Selahattin Düzduman ise şu şekilde konuştu:

“Biz yerli öneriyoruz. Şu anda elimizde Samsung ve OPPO var. Diğerleri de yolda. OPPO’nun yerli modelinde fiyat, beklentinin üstünde kaldı. En ucuzu piyasa ilk çıkan model olan Samsung. Satışların nisanda artmasını bekliyoruz.”