‘Tehlike Arz Eden Köpek Irkları’ Hakkında Genelge

Tarım ve Orman Bakanlığı, American Staffordshire Terrier ve American Bully cinsi köpekleri de "tehlike arz eden ırk" olarak tanımladı. Yayımlanan genelgeye göre söz konusu köpekleri besleyen vatandaşların yasal yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı cins köpek sahibi vatandaşları ilgilendiren yeni bir genelge yayınladı. Bu genelge, "tehlike arz eden köpek ırkları" arasına bazı yeni cinsler ekliyor. Şimdi bahsedeceğimiz köpek cinslerinden besleyen vatandaşların, genelge kapsamında hareket etmesi ve yasal yükümlülükleri yerine getirmesi gerekecek. Aksi takdirde idari yaptırımlar uygulanacak.

Yetkililer, geçmiş dönemlerde zaten tehlike arz eden köpek ırklarını belirlemişlerdi. Bu köpek ırkları; American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa'ydı. Yeni genelge, bu ırklar arasına American Staffordshire Terrier ve American Bully'yi de ekledi. Genelgeye göre bahsi geçen ırklarda köpek sahibi olan vatandaşların, hayvanlarını 14 Ocak 2022 tarihine kadar kayıt altına aldırması ve kısırlaştırması gerekiyor.

Kurallara uymayanlara 11 bin TL para cezası kesilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin imzasını taşıyan genelgeye göre söz konusu köpeklerin kayıt altına alınması, ağızlık ve tasma olmadan gezdirilmemesi, kısırlaştırılması ve mikroçip uygulamasının yapılması gerekiyor. Ayrıca bu köpekler ile halkın yoğunlukla bulunduğu yerlere giriş ve çocuk parklarına girmek de yasak. Bu kurallara uymayan vatandaşları ise ağır cezalar bekliyor.

Genelgeye göre American Bully, American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ve Japanese Tosa ırkına mensup köpeklerle ilgili yasal zorunluluklar yerine getirilmez ise ilk yakalanmada 11 bin TL idari para cezası uygulanacak. Aynı vatandaşın bir kez daha yakalanması durumunda ise idari para cezasına ek olarak köpeğe el konulması gündeme gelecek. İlgili belediyenin görevlileri, köpeği barınağa götürecekler...