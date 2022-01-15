Köpek Irklarının Kayıt Altına Alınma Tarihine Tepki Yağdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'tehlike arz eden köpek ırkları'nın 14 Ocak 2022'ye kadar kayıt altına alınması gerektiğini açıklamıştı. Birçok hayvansever de sosyal medya üzerinden tepki göstererek tarihin ertelenmesini istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz ay, ‘tehlike arz eden köpek ırkları’ ile ilgili yeni bir genelge yayımlamış ve yeni türlerin listeye eklendiğini duyurmuştu. Bu yasa kapsamında; American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilero, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırkları tehlikeli olarak belirlenmiş ve bu hayvanların 14 Ocak 2022’ye kadar kayıt altına alınması ve kısırlaştırılması gerektiği; aksi takdirde idari yaptırımların uygulanacağı belirtilmişti.

Dün de bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda yasa kapsamında Türkiye’de 20 bin 843 köpeğin mikroçip uygulanarak kayıt altına alındığı duyurulmuştu. Kayıtsız ve tasmasız hayvanların insanların yoğun olduğu bölgelere, çocuk parklarına sokulamayacağını belirten bakanlık, aykırı hareket edenlere 14 bin TL para cezası kesileceğini ifade etmişti. Ünlü isimlerin de dahil olduğu Türkiye genelinden birçok insan da yasaya ve 14 Ocak tarihine tepki göstererek sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

'Tehlikeli ırk' söyleminin yoğunlaşması, talihsiz olaylara neden oluyor

Yasa ve hayvanlar konusunda oluşan gündemin ardından bazı üzücü durumların da oluştuğunu belirtmek istiyoruz. Bunlardan birine örnek olarak Üsküdar’da 16 yaşındaki otizmli bir gencin köpeğinin, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahla öldürülmesini verebiliriz. Bu şahsın, aslında Boxer cinsi köpeği bakanlık tarafından ‘tehlikeli ırk’ olarak kabul edilen ‘pitbull’ cinsi köpek sandığı ve bu yüzden öldürdüğü belirtildi. Bu durum da ‘tehlikeli ırk’ kavramının oluşturduğu gündemin nasıl sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi.

Ayrıca son dönemde artan bu söylemler sonrası 'tehlikeli ırk' olarak kabul gören türlerden köpeklerin sokaklarda terk edilme oranlarında da artış yaşandı. Ayrıca bu hayvanların sahipsiz olanlarının ne şartlarda yaşayacakları ise büyük bir soru işareti. Hayvanseverler, kararın ve açıklamaların, ormanlık alanlarda ölüme terk edilen köpeklerin sayısını da artırdığını ifade ediyor.

‘14 Ocak Uzatılsın’

Verilen sürenin uzatılmasını isteyen vatandaşlar, ‘#14OcakUzatılsın’ etiketi ile Twitter başta olmak üzere sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı. Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar da tarihe tepki gösterenler arasındaydı. Gökbakar Twitter üzerinden paylaştığı gönderide, “Tehlikeli ırklarla ilgili bir yasa çıkartıyorsunuz ve bir tarih koyuyorsunuz. Ancak bu tarih çok erken. Barınaklar yetersiz. Kısırlaştırma için süre çok az. Hasta olan, hamile olan, henüz yavru olan köpekler var. Bir anda olmaz bu işler. #14OcakUzatılsın RİCA EDİYORUM” ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.

Gökbakar’ın yanı sıra ünlü şarkıcı Hayko Cepkin de açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki Cepkin, konu hakkındaki tepkisizliği dile getirerek tarihin çok erken olduğunu vurguladı. Ek olarak ülke çapından birçok insan da yasa ve 14 Ocak tarihi ile ilgili tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

İşte #14OcakUzatılsın etiketi altında yapılan bazı paylaşımlar