Üç Tekerlekli Tek Kişilik Tuhaf Araba: Venice Speedster

Malzeme ve endüstriyel tasarım teknolojilerinin gelişmesiyle, uçuk hayal güçlerinin ürünleri olan araçlar yollarda yer almaya başladılar. Artık çok özgün bir tasarımı bile olabildiğince az zararla piyasaya sürmek mümkün. Yalnızlığı sevenlerin çok hoşuna gidecek Vecine Speedster ile tanışın.

Kenarda köşede tek başınıza takılmak için ayırdığınız, mümkün mertebe servet değerinde olan paranız mı var? İnsanlardan çok sıkılıp, tek başınıza uzun yolculuklara mı çıkmak istiyorsunuz? Venice Speedster tam size göre.

Sturgis Motosiklet Ralli 2018 fuarında görücüye çıkan araç, çoktan ön sipariş almaya başladı. Trafikte 3 tekerlekli motosiklet-otomobil hibritlerini görmeye çok alışkın olmadığımız için, aracın tasarımı göze oldukça garip geliyor. Tasarımcıların köpek balıklarının gövdesinden esinlendiklerini söyledikleri Speedster, önünde iki, arkasında ise tek tekere sahip.

Gümüş renginde metalik boyaya sahip gövdesi, ahşaptan yapılmış kokpiti altında Speedster, 4 silindirli 1.4 turbo motora sahip. Açıkçası bu gövde boyutlarında oldukça iyi iş görecek bir motor kullanıldığını söylemek gerekiyor. 6 ileri otomatik vites sunan araç, şimdilik sınırlı sayıda üretilecek. Yapılan siparişlerin teslimatları da 2019’un son çeyreğinde yapılacak.