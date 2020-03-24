Sadece Bir Lazerden Geniş Renk Yelpazesi Oluşturuldu

Basit bir lazer olmayan Supercontinuum lazerleri, bilim insanları tarafından oldukça sık kullanılıyor. Yoğun bir lazer ışığını cama benzer bir malzemeye hapseden bilim insanları, tek bir lazerden geniş bir renk yelpazesi oluşturmayı başardılar.

Supercontinuum adı verilen lazer, lazer ışınını bir camın içinde yoğunlaştırarak renk spektrumu oluşmasını sağlıyor. Bu lazer sayesinde bilim insanları biyogörüntüleme, optik iletişim ve temel malzemelerin araştırılması gibi bazı sektörlerdeki uygulamalara yardımcı oluyor. Lazerin oluşturduğu renk yelpazesi, gözlük camı gibi bazı hammaddelerde kullanılabilecek.

Şimdiye kadar, bir supercontinuum oluşturmak için iki yol izleniyordu. Bunlardan ilki, insan saçı genişliğinin yaklaşık %10'u kadar olan benzersiz bir optik fiberde ışığı birkaç metrelik uzunluklarda çok yüksek yoğunluğa konsantre etmekti. Alternatif olarak bir diğer yol ise, güçlendirilmiş bir lazerden gelen daha güçlü ışığı sıradan bir cama odaklıyordu.

Fotonik ve Kuantum Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Derryck Reid, “Basit ve sıradan bir lazeri, özel ve doğrusal olmayan bir kristalle birleştirmenin doğrudan bir süper süreklilik yaratabileceğini görmüş olduk. Yüksek güçlü bir lazer ya da ışığın küçük optik fiberlere hassas bir şekilde bağlanması ihtiyacını bu lazer sayesinde ortadan kaldırdık. Burada temelde yeni bir mekanizma var: özel olarak tasarlanmış galyum fosfit kristalimiz, bir kaskad etkisi yaratıyor. Böylece ortaya geniş bir renk yelpazesi çıkıyor” dedi.

Bununla birlikte bilim insanları, lazerin çıkardığı renklerin, özel galyum fosfit kristaline özgü olup olmadığını ve daha da güçlendirilip güçlendirilemeyeceğini belirlemek için daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu savundu.