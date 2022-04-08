"Türkiye, Avrupa'nın En Çok 2. El Araç Satılan Ülkelerinden"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün yaptığı açıklamasında Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük 2. el otomobil pazarlarından birisi olduğunu ifade. Bu açıklama, aslında Türkiye'de sıfır otomobile erişimin ne kadar zor olduğunun da bir itirafı niteliğindeydi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün katıldığı VavaCars Ekspertiz ve Yenileme Merkezi’nin açılış töreninde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bu gibi girişimlerin sektöre büyük katkı sağlayacağını belirten Varak, VavaCars’ın önümüzdeki dönemde 200 milyon dolara yakın yatırım yaparak ciddi bir istihdam sağlayacağını da paylaştı.

Öte yandan Varank’ın dikkat çeken açıklaması, Türkiye’deki ikinci el otomobil sektörü hakkında ifade ettikleriydi. Varank, Türkiye’de otomotiv endüstrisinin hızla geliştiğini ve aynı zamanda dünyadaki trendleri de yakından takip ettiğini bildirirken, Türkiye’nin ikinci el piyasasında Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri olduğunu ifade etti. Varank’ın açıklaması şu şekildeydi:

Türkiye, Avrupa'nın en büyük ikinci el pazarlarından biri

“Türkiye, yılda 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip. 30 milyar doların üzerinde ihracat yapabilen çok ciddi bir üreticiyiz. Yeni araç satışları 700-800 binler civarında olsa da ikinci el piyasasında da otomobilde yaklaşık 6 milyon; ticari araçları, iş makinelerini ve traktörleri kattığınızda 9 milyon aracın alınıp satıldığı Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri. Böylesine büyük ve dinamik bir pazarda ikinci el satışları ekonomide önemli bir yer tutuyor.”

Peki neden?

İkinci otomobillere olan talep, tüketicilerin COVID-19 döneminde yaşadığı gibi sıfır otomobil bulamama ya da sıfır otomobile erişememe durumlarında artış gösteriyor. Dolayısıyla ikinci el piyasasına olan talebin artması, bir noktada olumsuz bir anlam ifade ediyor. Türkiye’de de artan sıfır otomobil fiyatlarıyla bu talep ciddi derecede artmaya devam ederken, yollardaki arabalar da yaşlanmayı sürdürüyor..