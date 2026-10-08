Ekim 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Belli Oldu: En Ucuzu 3,4 Milyon TL

Mercedes-Benz'in Ekim 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. A-Serisi, C-Serisi ve GLC gibi modellerin yanı sıra tamamen elektrikli EQE gibi seçeneklerin de yer aldığı listede güncel fiyatlar yayınlandı.

Mercedes-Benz, Ekim 2026 dönemine ait güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın listesinde A-Serisi, CLA, C-Serisi, E-Serisi, S-Serisi, EQE, EQS, GLA, GLB, GLC, GLE, GLS, G-Serisi, Mercedes-AMG modelleri ve Mercedes-Maybach modelleri yer alıyor.

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Bu içerikte Mercedes-Benz’in Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım-motor seçeneklerini ve fiyat detaylarını inceliyoruz.

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Mercedes-Benz fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı A-Serisi 3.420.500 TL - CLA 4.449.000 TL - CLA Shooting Brake 5.017.000 TL - C-Serisi All-Terrain 6.183.000 TL - C-Serisi 6.360.000 TL - EQE 6.292.000 TL - GLA 4.903.500 TL - GLB 4.661.000 TL - GLC Coupé 7.637.000 TL - GLC 5.863.000 TL - GLE Coupé 14.784.000 TL - E-Serisi 8.689.000 TL - CLE Coupé 8.897.500 TL - CLE Cabriolet 9.976.000 TL - EQS 11.845.000 TL - GLE 14.281.000 TL - GLE Coupé 14.784.000 TL - GLS 22.606.000 TL - G-Serisi 15.715.000 TL - Mercedes-AMG SL 17.449.000 TL - Mercedes-AMG GT 17.347.000 TL - Mercedes-Maybach S-Serisi 38.485.000 TL - Mercedes-Maybach GLS 33.583.000 TL - Mercedes-Maybach SL 39.567.000 TL -

A-Serisi fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin A 200 AMG 3.420.500 TL

A-Serisi, Mercedes-Benz'in kompakt sınıftaki giriş modellerinden biri. Sportif AMG donanımıyla sunulan model, kompakt gövdeyi markanın tasarım ve teknoloji yaklaşımıyla birleştiriyor.

CLA fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Elektrik CLA 200+ AMG 4.449.000 TL Benzin CLA 220 4MATIC AMG 4.873.000 TL

CLA, kompakt sınıfta sportif sedan formunu öne çıkaran modellerden biri. Ekim 2026 listesinde tamamen elektrikli CLA 200+ ile benzinli ve dört tekerlekten çekişli CLA 220 4MATIC birlikte bulunuyor.

CLA Shooting Brake fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin CLA 220 4MATIC Shooting Brake AMG 5.017.000 TL

CLA Shooting Brake, CLA ailesinin daha uzun tavan ve genişletilmiş arka bölüm sunan gövde tipi. Sportif çizgileri korurken sedan versiyona göre daha kullanışlı bir yaşam alanı ve bagaj yapısı sunuyor. Mercedes-Benz'in Eylül listesinde ilk kez ayrıca yer alan modellerden biri.

C-Serisi fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin C 200 4MATIC AMG 6.550.000 TL Benzin C 200 4MATIC 140th Year Edition 7.351.500 TL Elektrik C 400 4MATIC AMG 6.360.000 TL

C-Serisi ailesinde C 200 4MATIC seçeneklerinin yanında 489 bg gücündeki elektrikli C 400 4MATIC de bulunuyor.

C-Serisi All-Terrain fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin C 200 4MATIC All-Terrain 6.183.000 TL

C 200 4MATIC All-Terrain, 204 bg gücündeki benzinli motorla 6.183.000 TL'den satışta.

EQE fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Elektrik EQE 280 AMG 6.292.000 TL Elektrik EQE 350 4MATIC AMG 7.188.000 TL

Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli üst orta sınıf sedan ailesinden EQE, elektrikli sürüşü daha geleneksel sedan gövde yapısıyla birleştiriyor.

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E-Serisi fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin E 180 Exclusive 8.689.000 TL Benzin E 180 AMG 8.756.000 TL Dizel E 220 d 4MATIC Exclusive 11.484.000 TL Dizel E 220 d 4MATIC AMG 11.567.000 TL Benzin-Elektrik Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance 21.051.000 TL

E-Serisi, Mercedes-Benz'in konfor ve teknoloji odağını temsil eden üst orta sınıf modellerinden biri. Ekim listesinde benzinli ve dizel seçeneklerin yanında yüksek performanslı AMG hibrit versiyon da bulunuyor.

GLA fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin GLA 200 AMG 4.903.500 TL

GLA, Mercedes-Benz'in kompakt SUV ailesindeki modellerinden biri. Kompakt boyutlarını yüksek sürüş pozisyonuyla birleştiren model, Ekim listesinde 163 bg gücündeki GLA 200 AMG versiyonuyla yer alıyor.

GLB fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Elektrik GLB 200+ AMG 4.661.000 TL Benzin GLB 220 4MATIC AMG 5.297.000 TL

GLB, kompakt SUV gövdesini daha geniş kullanım alanıyla birleştiriyor. Ekim 2026 listesinde elektrikli GLB 200+ ile benzinli ve dört tekerlekten çekişli GLB 220 4MATIC seçenekleri bulunuyor.

GLC fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Elektrik GLC 200 AMG 5.863.000 TL Elektrik GLC 400 4MATIC AMG 7.053.000 TL Elektrik GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG 7.371.500 TL Benzin GLC 180 AMG 7.241.000 TL Dizel GLC 300 d 4MATIC AMG 9.333.000 TL

Güncel listede GLC ailesinde hem tamamen elektrikli hem de benzinli/dizel seçenekler bulunuyor.

GLC Coupé fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin GLC 180 Coupé AMG 7.637.000 TL Benzin Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance 10.779.000 TL Benzin-Elektrik Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé 15.448.000 TL

GLC Coupé, SUV gövdesini daha alçak ve eğimli tavan çizgisiyle birleştiriyor. GLC ailesinin daha sportif görünümlü seçeneği olan model, standart motorun yanında AMG performans versiyonlarıyla da sunuluyor.

GLE fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Dizel GLE 300 d 4MATIC AMG 14.281.000 TL

GLE, Mercedes-Benz'in büyük SUV ailesinde daha üst sınıfta yer alıyor. Geniş gövde yapısı ve dört tekerlekten çekişli dizel motoruyla daha fazla alan ve uzun yol odaklı kullanım arayanlara hitap ediyor.

GLE Coupé fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Dizel GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG 14.784.000 TL

GLE Coupé, GLE'nin geniş SUV yapısını daha sportif bir silüetle birleştiriyor. Ekim 2026 listesinde 269 bg gücündeki GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG tek versiyonla yer alıyor.

GLS fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Dizel GLS 450 d 4MATIC AMG 22.606.000 TL

GLS, Mercedes-Benz SUV ailesinin en üst noktalarından birinde konumlanıyor. Ekim 2026 listesinde GLS 450 d 4MATIC AMG versiyonu yer alıyor. Model, geniş iç hacim ve lüks SUV beklentisini bir arada isteyen kullanıcılar için fiyat listesinde kendine yer buluyor.

G-Serisi fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Elektrik G 580 Heritage 15.715.000 TL Benzin G 500 Heritage 24.856.000 TL Dizel G 450 d Heritage 23.351.000 TL Benzin Mercedes-AMG G 63 Performance 32.292.000 TL

G-Serisi, Mercedes-Benz’in ikonik SUV modellerinden biri olarak Ekim 2026 listesinde geniş seçeneklerle yer alıyor. Elektrikli G 580 Heritage, dizel G 450 d Heritage, benzinli G 500 Heritage ve AMG G 63 Performance versiyonları listede dikkat çekiyor.

EQS fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Elektrik EQS 500 4MATIC Inspiration 11.845.000 TL

EQS, Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli lüks sedan ailesinde yer alıyor. Geniş gövdesi, yüksek güç çıkışı ve elektrikli aktarma sistemiyle markanın elektrikli model gamındaki üst sınıf seçeneklerden birini oluşturuyor.

CLE Coupé fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin CLE 300 4MATIC Coupé AMG 8.897.500 TL Benzin Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Performance 14.522.000 TL

CLE Coupé, Mercedes-Benz'in iki kapılı sportif modellerinden biri. Daha güçlü AMG versiyonuyla birlikte sunulan model, coupé tasarımını günlük kullanıma uygun bir otomobil yapısıyla bir araya getiriyor.

CLE Cabriolet fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG 9.976.000 TL

CLE Cabriolet, CLE ailesinin açılır tavanlı versiyonu. Dört tekerlekten çekiş sistemi, AMG donanımı ve açık tavanlı gövde yapısıyla daha özel bir sürüş deneyimi hedefleyen kullanıcılar için konumlanıyor.

Mercedes- AMG SL fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin Mercedes-AMG SL 43 Performance 17.449.000 TL

Mercedes-AMG SL, markanın performans ve lüksü bir arada sunduğu açık tavanlı modellerinden biri. Ekim 2026 listesinde 421 bg gücündeki SL 43 Performance yer alıyor.

Mercedes-AMG GT fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin Mercedes-AMG GT 43 Performance 17.347.000 TL Benzin Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ 34.529.000 TL

Mercedes-AMG GT, AMG'nin performans odaklı modellerinin başında geliyor.

Mercedes Maybach S-Serisi fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ 38.485.000 TL

Mercedes-Maybach S-Serisi, Mercedes-Benz'in ultra lüks sedan ailesinde yer alıyor. S-Serisi'nin sunduğu konfor ve teknolojiyi daha özel malzemeler ve Maybach'a özgü tasarım yaklaşımıyla bir üst seviyeye taşıyor.

Mercedes Maybach GLS fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin Mercedes-Maybach GLS 600 Inspiration+ 33.583.000 TL

Mercedes-Maybach GLS, büyük SUV gövdesini Maybach'ın lüks anlayışıyla birleştiriyor. Geniş yaşam alanı, yüksek sürüş pozisyonu ve güçlü motoruyla Mercedes-Benz'in en özel SUV seçeneklerinden biri olarak listeleniyor.

Mercedes Maybach SL fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım Fiyat Benzin Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series 39.567.000 TL

Mercedes-Maybach SL, Maybach ailesinin sportif ve açık tavanlı modeli. SL 680 Monogram Series, lüks roadster karakterini Maybach'ın özel tasarım ve donanım yaklaşımıyla bir araya getiriyor.

Kaynak: Mercedes-Benz