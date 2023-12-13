Aralarında Google, Meta, Qualcomm gibi firmaların da bulunduğu 10 teknoloji devi, yeni AB düzenlemelerine karşılık açık dijital platformları öne çıkarmak için bir araya geldi.

Çok yakın zamanda, geleceğin teknolojilerinin altyapılarını şekillendirecek olan ve tarihi bir dönüm noktası olabilecek bir olay gerçekleşti. Avrupa Birliği'nin teknoloji düzenlemelerine karşılık Google, Meta, Qualcomm, Opera gibi firmalar, Coalition for Open Digital Ecosystems (CODE - Açık Dijital Ekosistemler Koalisyonu) adlı bir grup kurarak bir araya geldi.

Daha fazla açık platform ve sistem gelebilir

CODE üyeleri arasında Google, Meta, Qualcomm, Honor, Lenovo, Lynx, Motorola, Nothing, Opera ve Wire yer alıyor. Grup, amaçlarının Avrupa'da büyüme ve inovasyonu güçlendirmek için daha fazla açık platform ve sistemi öne çıkarmak olduğunu söylüyor. Elbette ki tek amaçları bu değil.

Akademisyenler, politikacılar ve şirketlerle birlikte çalışarak dijital açıklık konusunda daha fazla iş birliği yapılacağını söyleyen grup, Avrupa'da bunu gerçekleştirebilmek için Dijital Pazarlama Kanunu (DMA) uygulanmasını istiyor. Bu türden bir düzenleme, teknolojiye erişimi düzenleyen kapı bekçilerine ihtiyaç duyuyor. Böylece açık platformları kullanacak olan diğer firmalar, kapı bekçileri ile birlikte çalışmak durumunda kalabiliyor.

Lynx kurucusu Stan Larroque, yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz birkaç ay içinde, Avrupa'daki dijital ekosistemler söz konusu olduğunda neyin "iyi" durduğunu, yeniliği neyin teşvik ettiğini ve rekabetçiliği olumlu yönde neyin etkileyeceği üzerine bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. En önemli unsurun açıklık olduğunu düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.

Koalisyon ise dijital ekosistemleri farklı endüstriler arasında iş birliğine açarak, uyumlu ve akıcı bağlantı sağlamak için bir fırsat olarak sunuyor.