Evinize Canlılık Katacak Teknolojik Dekorasyon Ürünleri

Hem pandemi hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle evde daha fazla vakit geçirmeye başladık, öyleyse evimizi daha canlı hale getirelim. Evin dilediğiniz köşesinde kullanarak gününüze neşe katabileceğiniz teknolojik dekorasyon ürünlerini listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Pandeminin pek çok farklı alanda etkisi olmuş olsa bile tüm uzmanlar ev anlayışımızı değiştirdiği konusunda hemfikirler. Eskiden evlerimizde güzel eşyalar kullansak bile buraların her şeyi yapabileceğimiz gerçek yaşam alanları olduğunu düşünmezdik. Şimdi bambaşka dekorasyon ürünleri kullanarak her bir köşesini benzersiz hale getirerek buraları ev değil, yuva yapmaya daha bir meraklıyız.

Alışveriş sitelerini şöyle bir gezdiğiniz zaman karşınıza sayısız dekorasyon ürünü çıkacaktır. Ancak bunlara değil de bunların teknolojiyle harmanlanmış olanlara gelin biraz daha yakından bakalım. Listemizdeki teknolojik dekorasyon ürünlerinden bazıları direkt olarak alıp kullanılacak türden, bazıları ise sizin hayal gücünüzle benzersiz ürünler tasarlamanız için özel olarak geliştirildiler.

Evinize renk katacak teknolojik dekorasyon ürünleri:

WYDM LED Zemin Lambası

TANNLAMP LED Tavan Lambası

KINGLEAD Zemin Lambası

Sazoley Yıldız Projektör Gece Lambası

Govee RGBIC LED Şerit

Kabuk İnci Tasarım Başucu Dekoratif Lamba

Coverzone Led Balance Manyetik Sihirli Toplar

LOVIVER Dijital Saat

MagiDeal Sensörlü Çöp Kovası

Vintoney Hava Nemlendirici

Tavan aydınlatmalarından sıkılanlara: WYDM LED Zemin Lambası

Kitap okurken ya da huzurlu bir akşamda televizyon izlerken pek çok kişi tavan lambalarının yaydığı güçlü ışıktan rahatsız olur. WYDM LED Zemin Lambası, ortamı tam olarak istediğiniz seviyede aydınlatmanızı sağlıyor. 160 cm olan boyunu dilediğiniz gibi ayarlamanız ve 3 farklı renk seçeneğinden birini tercih ederek 18 wattlık gücü ile dilediğiniz odayı yeterli miktarda aydınlatmanız mümkün. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni tarz, klasik aydınlatma: TANNLAMP LED Tavan Lambası

Tavan aydınlatmalarından vazgeçemiyorsanız ama bir türlü aradığınız gibi ilginç bir tasarım bulamıyorsanız buyrun size TANNLAMP LED Tavan Lambası. TANNLAMP LED Tavan Lambası A++ enerji sınıfı olduğu için tasarruf sağlıyor ve 45 cm genişliğindeki ahşap tasarımı ile odayı aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda sıra dışı bir şıklık kazandırıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sıra dışı ve kullanışlı tasarım: KINGLEAD Zemin Lambası

KINGLEAD Zemin Lambası, dekorasyon dünyasındaki en sıra dışı tasarımlardan birine sahip. En dikkat çeken yönü ise aynı gövdede iki farklı ışık sunuyor olması. 27 wattlık büyük ışığı odayı aydınlatmak için, 7 wattlık daha küçük lambasını ise okuma ışığı olarak kullanabilirsiniz. Üstelik her iki lambayı da dilediğiniz açıda kullanmanız mümkün. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Işıl ışıl her yer: Sazoley Yıldız Projektör Gece Lambası

Tamam, aydınlatma güzel ama yeterli mi? Elbette değil. Neden Sazoley Yıldız Projektör Gece Lambası ile odanızın renksiz duvarlarını canlandırmayasınız? Özel kumandası ile kontrol edebildiğiniz Sazoley Yıldız Projektör Gece Lambası, projektör özelliği sayesinde yıldız sistemini odanızın duvarlarına yansıtıyor. Dilerseniz eğlenceli akşamlarda ortalığı bir diskoya çevirebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hayal gücünüzü kullanarak istediğiniz ortama renk katabileceğiniz: Govee RGBIC LED Şerit

Standart aydınlatma sistemlerini bir yere koyarsınız ve artık ne kadar ışık verirse bununla idare etmek zorunda kalırsınız. Ancak bir Govee RGBIC LED Şerit alırsanız tüm kontrol sizin elinizde olur. Zengin renk seçenekleri ile ortalığı ışıl ışıl aydınlatan Govee RGBIC LED Şerit tam 5 metre. Nasıl kullanacağınızın sınırlarını ise hayal gücünüz belirleyecek. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gece ortam aydınlatması için zarif bir dekor ürünü: Kabuk İnci Tasarım Başucu Dekoratif Lamba

Tüm dekorasyon ürünleri işlevsel olacak değil. Buyrun size Kabuk İnci Tasarım Başucu Dekoratif Lamba. Kabuk İnci Tasarım Başucu Dekoratif Lamba bir istiridye kabuğundan ve içindeki LED ışık veren inciden oluşuyor. 1 kilogramdan bile daha hafif olan ağırlığı sayesinde bu lambayı dilediğiniz yerde kullanarak ortamın havasını değiştirmeniz mümkün. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İki topun yer çekimine meydan okuyup ortama ışık verdiği lamba: Coverzone Led Balance Manyetik Sihirli Toplar

Coverzone Led Balance Manyetik Sihirli Topları Tesla görse gözleri dolardı. Coverzone Led Balance Manyetik Sihirli Toplar gerçekten sıra dışı bir tasarıma sahip. Ürün LED ışık veriyor ama bu ışıkların nasıl yanacağını iki manyetik top ile ayarlıyorsunuz. Toplar ayrıyken daha az parlak bir ışık, toplar birbirine yakından çok daha parlak bir ışık elde ediyorsunuz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Zaman biraz da böyle aksın, ortamın da havasını değiştirsin isterseniz: LOVIVER Dijital Saat

Kullandığımız tüm cihazların dahili bir saati var ve hatta kolunuzda bir akıllı saat var. Ancak evin bir köşesinde hem şıklık katacak hem de zamanı hatırlatacak bir saat çok daha güzel olmaz mı? LOVIVER Dijital Saat tam olarak bunu yapıyor. Dilediğiniz yere koyabileceğiniz LOVIVER Dijital Saat hem zamanı gösteriyor hem de bulunduğu ortamın havasını değiştirecek bir şıklık katıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kötü kokulara elveda deyin: MagiDeal Sensörlü Çöp Kovası

Standart çöp kutuları her zaman biraz sıkıntılıdır. Koku yapar, kapağı tam kapanmaz ve tasarımları pek de hoş sayılmaz. MagiDeal Sensörlü Çöp Kovası ile tüm bunları unutabilirsiniz. MagiDeal Sensörlü Çöp Kovası özel yapısı ile içine ne koyarsanız koyun kötü koku yaymıyor. Üstelik kapağı sensörlü olduğu için sadece siz yaklaştığınızda açılıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçek anlamda odanızın havasını değiştirin: Vintoney Hava Nemlendirici

Dekorasyon ürünleriyle odanızın havasını değiştirdiniz. Peki gerçek anlamda odanızın havasını değiştirmeye ne dersiniz? Vintoney Hava Nemlendirici son derece şık ve ufak bir cihaz. Bu cihazı odanın bir köşesine koyduğunuz ve içine de biraz suyla aromatik yağlar eklediğiniz zaman ortamın havası benzersiz bir ferahlığa bürünüyor. Bebek odalarında bile kullanılabilir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Evinizi bambaşka bir hale getirecek teknolojik dekorasyon ürünlerini listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.