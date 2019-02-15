'Telefon Getiren Öğrencinin Velisine Ceza' Uygulaması

Konya’nın Kulu ilçesinde uygulanmaya başlanan, öğrencilere değil de velilere telefon cezası uygulanması oldukça işe yaramışa benziyor.

Normal şartlarda Türkiye'deki okulların tamamına yakınında akıllı telefon dolapları bulunuyor ve dolapların üzerinde, "Telefonunuzu kapalı bir biçimde bırakabilirsiniz" yazısı yer alıyor. Konya’nın Kulu ilçesinde, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, okula telefon getiren öğrencilerin velilerine 320 TL ceza verilmeye başlandı.

Uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından, telefonların koyulduğu dolapların boş kaldığı ve öğrencilerin okula hiçbir şekilde telefon getirmemeye başladığı gözlendi. Durumdan hem öğrenciler hem de veliler oldukça memnun görünüyor.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, öğrencilerle yaptığı toplantıda şunları söyledi:

Sizi bu kadar eğitimden alıkoyacak etken varken biz özellikle okullara telefon getirilmesini yasakladık. Biliyorsunuz, haberiniz var değil mi? Telefonlarınızı evimizde bırakıyoruz. Öğretmenimize ve işimize, işimiz ne idi öğrencilik ki inşallah iyi bir üniversite iyi bir okul, iyi bir meslek sonra da devletimize, milletimize, annelerinize, babalarınıza iyi bir evlat ve vatandaş olasınız. Bizim tek istediğimiz bu, sizlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması. Biz bunun için çalışıyoruz.

Okullarımıza önceden telefon getirebiliyorduk. Artık bu yazıya gerek kalmadı. Okul idaremiz daha önce bizim yasak kararımızla okullarda telefon getirilebiliyordu ancak telefonlar için bölmeli dolap yapılmış. Halbuki okulumuzda 500 öğrencimiz var. Dolayısıyla 500 öğrencinin hepsinin de telefon getirdiği düşünülürse bu da yetmeyecek.

Dolayısıyla getirildikten sonra da buraya bırakıp bırakmadığını, üzerindeyse kullanıp kullanmadığını takip etme şansımız olmadığı için biz bunu okula girişini yasakladık.

Velilerimiz başta olmak üzere öğretmen ve idarecilerimizden de çok olumlu tepkiler, teşekkürler alıyoruz. Anladık ki hakikaten bu bizler için, okul idareleri için, belki çocuklarımıza bu anlamda söz dinletmekte zorlanan velilerimiz için kararımız çok anlamlı ve faydalı oldu. Amacımız okuldaki eğitim ve öğretime çocuklarımızın odaklanmasıdır. Dolayısıyla bunun en iyi algısı velilerimizdedir.

Alınan bu kararla ilgili öğrencilerin de gayet memnun olduğu ve bu uygulamanın 81 ilde yaygınlaşmasını istedikleri belirtildi. Konuyla ilgil konuşan öğrenci velisi Özçorumlu, şöyle konuştu: "Hocalarımızın yanına geliyorum, bazen oturuyorduk. Öğrenciler saniyede gidip geliyorlar. Telefona çözüm bulamıyorlar. Bence çok güzel bir tespit."