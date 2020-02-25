AB, Telefon Bataryalarının Değiştirilebilir Olmasını İstiyor

Avrupa Konseyi başkan yardımcısı Frans Timmermans, daha kolay değiştirilebilen bataryalar için kanun teklifi yapmaya hazırlanıyor. Teklif kabul edilirse, Avrupa Birliği, değiştirilebilir bataryaları elektronik üreticileri için zorunlu haline getirebilir.

Akıllı telefonların bataryalarını değiştirmek artık eskisi kadar kolay değil. Eskiden profesyonel yardıma ihtiyaç duymadan bataryayı arka kapağı çıkarıp değiştirebiliyorduk. Ancak günümüzde akıllı telefonların pilini değiştirmek özel ekipmanlar kullanmayı veya cihazı servise teslim etmeyi gerekiyor.

Het Financieele Dagblad'ın (FD) haberine göre Avrupa Birliği, yeni kanun teklifiyle batarya değiştirmeyi daha kolay hale getirmeye çalışıyor. Teklifin ardındaki amaç ise sürdürülebilirlik gibi görünüyor, çünkü bataryaları daha kolay değiştirmek, insanların akıllı telefonlarını daha uzun süre kullanmalarını ve böylece daha az elektronik atık üretmesini sağlayacak.

Teklifin sızdırılan taslağı kısa süre önce ortaya çıktı ve Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı Frans Timmermans tarafından mart ayı ortasında sunulacağını ortaya koyuyor. AB'nin, daha geniş ürün geri dönüşümünü, hammaddenin yeniden kullanımını ve daha sürdürülebilir üretimi hedeflediği bildiriliyor.

AB daha önce akıllı telefon üreticilerini tüm cihazlarda standart bağlantı noktası olarak USB Type-C kullanmaya zorlamak için kanun çalışmaları yapıyordu. Kolayca değiştirilebilen bataryaların ve standart bağlantı noktalarının elektronik atığı büyük ölçüde azaltması bekleniyor. Ayrıca, yedek parça üretiminin tamir şirketlerine yardımcı olarak iş yükünü hafifleteceği düşünülüyor.

AB ayrıca, eski elektroniklerin geri dönüşümünü/yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla eski cep telefonları, tabletler ve şarj cihazları için toplama sistemi üzerinde çalışacak. AB, ambalaj malzemelerinin daha kapsamlı bir şekilde geri dönüştürülmesi için ambalajlarda mikroplastik kullanımını sınırlamayı amaçlıyor.