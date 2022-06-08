Telegram hakkında bugün ortaya çıkan yeni bir iddia, uygulamanın bugüne kadar yapmadığı bir şeyi yaptığını gösterdi. İddiaya göre şirket, Alman yetkililerle kullanıcı verisi paylaştı.

Bugüne kadar gizlilik özellikleri ve politikalarıyla ün yapan Telegram, ilginç bir iddiayla gündeme geldi. Daha önce devletlere herhangi bir veri sunmadığını açıklayan Telegram'ın bazı kullanıcı verilerini Alman yetkililere sunduğu iddia edildi. Söz konusu verilerin terörizm ve çocuk istismarı suçlarına karışan şüphelilere ait olduğu belirtildi.

Söz konusu iddianın en büyük önemi, Telegram’ın şu ana kadar hiçbir devlete hiçbir koşulda -kişilerin suçlara karışmış olması durumunda bile- veri sunmamış olmasıydı. İddianın doğru olması durumunda bu olay, Telegram için de bilinen ilk veri sunma vakası olacak. İddia hakkındaki bazı detaylarsa henüz havada kalmış durumda.

Telegram, yetkillilerden uzaklaşmak için sürekli çaba sarf ediyordu:

Özellikle bahsi geçen söz konusu suçlara karışmış kişilerin verileri, farklı mesajlaşma uygulamalarında yetkililerin talepleri doğrultusunda kolaylıkla sunulabiliyor. Fakat Telegram ekibi, bu konuda oldukça katı olduğundan geçmiş zamanda ülkelerin bu konudaki yaptırımlarından kaçmak için de merkezini farklı ülkelere taşımıştı.

Telegram’ın mevcut merkezi Dubai olarak görülse de şirketin sunucuları Londra, Singapur ve San Francisco gibi çeşitli şehirlerde ve bölgelerde yer alıyor. Bu da aslında yetkililerin verilere erişmesini daha da zorlaştırıyor. Telegram, mevcut iddia konusunda şu ana kadar herhangi bir açıklama paylaşmadı.