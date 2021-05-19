Telegram'ın kurucularından Pavel Durov, Apple kullanıcılarına ağır sözler ile sitem etti. iPhone kullanıcılarına sert sözler söyleyen Durov, Apple'ı insanları köleleştirmekle suçladı.

Gün geçmiyor ki mesajlaşma platformları yeni bir olaya imza atmasın. Fakat bu son olayda durum biraz farklı.

Telegram'ın kurucularından olan ve VK platformunun kurucusu ve eski CEO'su Pavel Durov, iPhone kullanıcılarını hedef alarak bu cihazları kullananların Çin gözlem servislerinin radarında olduğunu ve Apple'ın dijital köleleri haline geldiklerini belirtti. Bu açıklamaları herkese açık telegram kanalından yapan Durov, aynı zamanda iddialarını destekleyen raporları da oradan takipçileri ile paylaştı. Ayrıca bunlarla yetinmeyen Durov Apple'ı âdeta topa tuttu

Pavel Durov'un açıklaması:

Apple hakkında sert iddialarda ve açıklamalarda bulunan Durov Apple'ın iddia ettiği kadar iyi telefonlar üretmediğini iddia etti:

"Apple, iş modelini gerçekleştirme konusunda çok hırslı. Bu iş modeli aşırı pahalı, eskimiş donanımları satıp üstüne kullanıcıları âdeta ekosistemin içinde hapis bırakıyor. iOS uygulamamızı test etmek için her iPhone kullandığımda kendimi orta çağdaymışım gibi hissediyorum. iPhone'un 60Hz ekranları modern Android cihazların çok daha akıcı animasyonlar sunan 120Hz ekranları ile kesinlikle rekabet edemez."

Durov, sadece Apple donanımlarına sataşmakla kalmadı. "Sadece Apple'ın kendi mağazasında olmasına izin verdiği uygulamaları kullanabiliyor ve datanızı yedeklemek için sadece Apple'ın iCloud sistemini kullanabiliyorsunuz."

İddialara göre, Apple bir süredir Çin hükümetinin radarı altındaydı.Çin hükümetinin kurallarına uymamaya çalışan Apple hakkında, üretim için Çin'deki Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı fabrikaları kullanması hakkında şikayet vardı. Apple bütün bu Çin hükümetinin güvenliğini tehlikeye atması ve işçi köle kullanımı iddialarını reddetti.