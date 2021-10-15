WhatsApp, iCloud ya da Google Drive'a yedeklenen sohbetler için uçtan uca şifreleme özelliği getirdi. Aşamalar halinde kullanıma sunulmaya başlayan özellik, kullanıcıların WhatsApp sunucusu dışına taşıdıkları sohbetleri de güvenli hale getirmelerini sağlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bundan birkaç ay önce yedeklenen sohbetlerin de uçtan uca şifreleneceği meselesiyle gündeme gelmişti. Bu özellik önemliydi çünkü kullanıcılar, artık sohbet yedeklerini de güvence altına almış olacaklardı. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mark Zuckerberg, bir süredir üzerinde çalışılan özelliğin kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirilen yeni özellik, Google Drive ya da iCloud üzerinde yedeklenen sohbetler için yeni bir güvenlik katmanı oluşturacak. Kullanıcılar, isteğe bağlı bu özellik sayesinde WhatsApp sunucularının dışında yedekledikleri sohbetleri şifrelemiş olacaklar. Bu sayede Google da Apple da kullanıcıların mesajlarına erişemez hale gelecekler. WhatsApp ve Facebook mu? Onlar reddediyor olsalar da mesajlara uzun zamandır erişebiliyorlar.

Kullanıcılar, yeni özelliğe aşamalar halinde kavuşacak

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalara göre WhatsApp'ın kullanıma hazır hale getirilen özelliği, dünyada bir ilk. Zuckerberg'e göre dünya üzerinde başka hiçbir mesajlaşma uygulaması, kullanıcılara bu tür geniş kapsamlı bir güvenlik katmanı sunmuyor. Ancak Zuckerberg, bu özelliğin tüm kullanıcılar için aynı anda kullanılabilir olamayacağını söyledi. Sohbet yedeklemeleri için uçtan uca şifreleme özelliği, kullanıcılara aşamalar halinde ulaştırılacak. Peki bu özellik, nasıl kullanılabilecek?

WhatsApp yedekleri nasıl uçtan uca şifrelenir?

Adım #1: Ayarlar menüsüne girin.

menüsüne girin. Adım #2: Önce “ Sohbetler ”, sonra “ Sohbet Yedeği ”ne dokunun.

Önce “ ”, sonra “ ”ne dokunun. Adım #3: “ Uçtan Uca Şifrelenmiş Yedekleme ” seçeneğine dokunun.

“ ” seçeneğine dokunun. Adım #4: “ Devam ” seçeneğine dokunun ve parola oluşturun.

“ ” seçeneğine dokunun ve parola oluşturun. Adım #5: “Bitti”ye dokunduktan sonra yedeklerin uçtan uca şifrelenmesini bekleyin.

Whatsapp sohbet yedeklerinde uçtan uca şifreleme nasıl kaldırılır?

Adım #1: Ayarlar menüsüne girin.

menüsüne girin. Adım #2: Önce “ Sohbetler ”, sonra “ Sohbet Yedeği ”ne dokunun.

Önce “ ”, sonra “ ”ne dokunun. Adım #3: " Uçtan Uca Şifrelenmiş Yedekleme " seçeneğine dokunun.

" " seçeneğine dokunun. Adım #4: "Kapat" seçeneğine dokunduktan sonra oluşturduğunuz şifreyi girin ve yeniden "Kapat" seçeneğine dokunun.

Not: WhatsApp'ın yeni özelliği kullanışlı olsa da şifreleme için oluşturacağınız parolayı unutmanız durumunda, sohbet yedeğine bir daha asla ulaşamayacağınızı unutmayın.