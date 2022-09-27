WhatsApp, iki farklı kritik güvenlik açığı tespit edildiğini ve giderildiğini açıkladı. Fakat bu güvenlik açıkları, tespit edildikleri sürümlerde varlığını sürdürüyor.

2 milyarı aşkın kullanıcıyla günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bugün tüm kullanıcıları ilgilendiren bir yazı paylaştı. WhatsApp Güvenlik Tavsiyeleri sayfasını güncelleyen şirket, iki kritik güvenlik açığının tespit edildiğini ve giderildiğini açıkladı.

Yeni güncellemeyle birlikte giderilen güvenlik açıkları, güvenlik açıklarının metriği olan CVE ölçeğinde sırasıyla 10 üzerinden 9,8 ve 7,8 puan almıştı. Yani bu güvenlik açıkları, son derece kritik güvenlik açıklarıydı.

WhatsApp’ın tespit ettiği ve giderdiği güvenlik açıkları:

CVE-2022-36934 : Söz konusu güvenlik açığı, WhatsApp’ın açıklamasına göre üçüncü tarafların sizin adınıza video görüşmeler yapmasına yol açabiliyordu.

: Söz konusu güvenlik açığı, WhatsApp’ın açıklamasına göre üçüncü tarafların sizin adınıza video görüşmeler yapmasına yol açabiliyordu. CVE-2022-27492: Bu güvenlik açığı ise size gönderilen videolara kötü amaçlı kod entegre edilmesini ve bu kodların çalışmasına yol açıyordu.

Güvenlik açıkları, WhatsApp ve WhatsApp Business’ın hem Android hem de iOS uygulamalarında v2.22.16.12 sürümlerinde halen varlığını sürdürüyor. Güvenlik açıklarından olumsuz etkilenme riskini ortadan kaldırmak için WhatsApp uygulamanızı en güncel sürüme yükseltmenizde fayda var.

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