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''Bu içerik 25.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Yüksek çözünürlüklü 10,9 inç ekrana sahip olan tablet, 90 Hz’ye varan uyarlanabilir yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Ayrıca yeniden tasarlanarak suya ve toza dayanıklı hale getirilen ve kutu içeriğine dahil edilen S Pen ile istediğiniz şeyi yazıp çizebilirsiniz.

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Intel® Core™ i5-12450H işlemciye sahip olan ile Thin bilgisayar performans gerektiren oyunlarda etkili bir kullanım sağlıyor. Bilgisayar, 15.6" ince çerçeveli ekranı ve 144 hz yenileme hızıyla da dikkat çekiyor.

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Samsung’un yapay zekâ destekli 4K işlemcisi, OTT hizmetlerini kullanırken, en sevdiğiniz oyunları oynarken veya canlı spor müsabakaları izlerken kristal netliğinde görüntü sunuyor. 55 inç QLED TV, siyahları ultra koyu ve beyazları saf bir şekilde gösteriyor.

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Stanley termosun çift duvarlı izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 18 saate kadar soğuk, 10 saate kadar sıcak ve 2,5 güne kadar buzlu tutabiliyorsunuz. Ürün paslanmaz çelikten üretilmiştir, BPA içermez ve 1.06 lt kapasiteye sahiptir.

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6,74 inç 90 Hz ekrana sahip olan Redmi 13C, 50 MP yapay zeka özellikli üçlü kamerası ile dikkat çekiyor. Ayrıca telefonda yumuşak ışık halkasına sahip 8 MP selfie kamerası da bulunuyor.

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Çift woofer ve güçlü sürücülü JBL Xtreme 4, 24 saate kadar çalma süresi sunuyor. Ayrıca çalma süresini uzatmak için güçlendirme yaparak pil ömrünüzü 6 saate kadar artırabilirsiniz. Son olarak AI Sound Boost gelen sinyalleri eş zamanlı olarak yapay zekâ algoritması ile analiz ederek hoparlörde ses güçlendirmesi yapabilir.

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85 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan Seduna sandalye, yüksek kaliteli kumaş ve materyallerine ek olarak krom kaplamalı metal ayak ile tasarlanmış. Ayrıca sandalye 360 derece döner yapıya sahip.

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