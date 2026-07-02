Togg, Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Bildiğiniz gibi Togg, ürün ailesinde SUV karakterli T10X ve fastback gövde yapısına sahip T10F modellerine yer veriyor.
Biz de içeriğimiz devamında Togg’un Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı versiyon detaylarını ve güncel opsiyon kalemlerini derledik. İlk olarak T10X ve T10F modellerinin tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Togg fiyat listesi - Temmuz 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|T10X
|1.909.048
|-
|T10F
|1.884.980 TL
|-
Temmuz 2026 Togg fiyat listesi için geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır. Togg tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri, takas avantajları ve dönemsel satış koşulları fiyatlarda değişiklik yaratabilir.
T10X fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.909.048 TL
|-
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.219.668 TL
|-
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.411.000 TL
|-
|Elektrikli
|V2 4More Obsidiyen
|3.218.137 TL
|-
Togg T10X, markanın SUV gövde tipine sahip elektrikli modeli olarak yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç mekan ve günlük kullanıma uygun yapısıyla öne çıkıyor. V1 ve V2 donanım seviyeleriyle sunulan model, standart ve uzun menzil seçenekleri sayesinde farklı kullanıcı beklentilerine hitap ediyor.
T10X opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|50.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|25.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|22 kW AC Şarj Kapasitesi
|40.000 TL
|V1, V2
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|65.000 TL
|V2
|Obsidiyen Tasarım Paketi
|100.000 TL
|V2 4More
T10F fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.884.980 TL
|-
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.195.600 TL
|-
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.370.930 TL
|-
|Elektrikli
|V2 4More
|3.217.857 TL
|-
Togg T10F, markanın fastback gövde tipine sahip elektrikli modeli olarak T10X'e daha sportif bir alternatif sunuyor. Alçak tavan yapısı ve akıcı tasarım çizgileriyle dikkat çeken model, V1 ve V2 donanım seviyelerinin yanı sıra farklı menzil seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
T10F opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|40.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|30.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|50.000 TL
|V2
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|66.000 TL
|V2 4More
|Panoramik Cam Tavan
|50.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|50.000 TL
|V2
|Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar
|50.000 TL
|V2
Togg Temmuz 2026 finansman seçenekleri de belli oldu:
Togg, Temmuz 2026 döneminde bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik çeşitli finansman kampanyaları sunuyor. T10F V2 versiyonunu tercih eden müşteriler için 12 ay vadeli ve %0 faizli 800.000 TL kredi imkanı sunuluyor. T10X V2 versiyonunda ise 12 ay vadeli ve %0 faizli 600.000 TL kredi desteği sağlanıyor.
Kaynak: Togg