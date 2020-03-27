Tencent'in Bulut Oyun Servisi Geliştirdiği İddia Edildi

Çin'in önemli video oyun şirketlerinden Tencent'in, Huawei ile iş birliği yaparak bulut oyun sektörüne girmeye hazırlandığı iddia edildi. Reuters'ta yer alan bir habere göre şirket, "GameMatrix" olarak isimlendirilecek bu servis için devasa bir laboratuvar kurmuş durumda.

Video oyun sektörü, son birkaç yıldır ciddi bir değişimin içerisinde. Son dönemlerde piyasaya sürülen oyunlar gerek kaliteleri gerekse hikayeleri açısından çok ciddi anlamda iyileştiler. Bu da doğal olarak daha güçlü bilgisayarlara ve daha büyük depolama alanlarına iytiyaç duyulmasını sağladı. Teknoloji devleri, bu sorunu ortadan kaldırabilmek adına önemli projeler başlattılar.

Video oyun sektörünün son dönemlerde gördüğü en büyük yenilik, bulut oyun platformları oldu. Başta ABD merkezli teknoloji devi Google olmak üzere birkaç teknoloji devi, oyunseverlere bulut teknolojisi üzerinden oyun oynayabilme imkanı sundular. Bugün oyunseverler, Google Stadia, Nvidia GeForce Now ve xCloud gibi hizmetleri kullanarak bulut üzerinden oyunlar oynayabiliyorlar. Şimdiyse bu hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor gibi görünüyor.

Reuters'ta yer alan bir habere göre Çin'in popüler oyun geliştiricilerinden Tencent, bulut oyun sektörüne girmeye hazırlanıyor. Hatta iddialara göre Tencent, yeni hizmeti için yine Çinli bir teknoloji devi olan Huawei ile birlikte çalışıyor. Söz konusu haberde yer alan bilgiler, Tencent'in yeni hizmeti için Huawei ile devasa büyüklükte bir inovasyon laboratuvarı kurduğunu belirtiyor.

İddialara göre Tencent ile Huawei'nin ortaklaşa yürüttüğü bulut oyun projesi, "GameMatrix" olarak isimlendiriliyor. Bu hizmetin Huawei'nin Kunpeng isimli sunucu işlemcilerini kullanacağı ve hem Huawei hem de Tencent'in bu hizmet için yapay zeka ve artırılmış gerçeklik sistemleri geliştirecekleri ifade ediliyor. Görünüşe göre video oyun sektörü, ilerleyen dönemlerde çok önemli gelişmelere sahne olacak.

Tencent ile Huaewi'nin birlikte geliştirdiği iddia edilen GameMatrix ile ilgili hala pek çok bilinmez var. Örneğin bu sistemin hangi donanımlardan güç alacağı şu an için bilinmiyor. Nvidia ve Google, kendi bulut oyun hizmetleri için Intel'in donanımlarını kullanıyorlar. Çinli teknoloji devlerinin başlatacağı GameMatrix, Huawei'nin Intel'e karşı bir savaş başlatmasının önünü açabilir.

Tencent, küresel pazarlarda daha çok mobil oyunlarıyla biliniyor. Ancak şirketin bundan çok daha fazlasını içerdiğini söyleyebiliriz. Örneğin bugün milyonlarca oyunseveri peşinden koşturan League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games ve Epic Games hisseleri üzerinde en büyük paya sahip olan şirket Tencent. Ayrıca şirket, kağıt üzerinde dünyanın en büyük video oyun şirketi. Yani Tencent'in bulut oyun hizmeti, oyunseverlere çok büyük şeyler sunabilir.