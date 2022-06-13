İlk Kez Biri Kimliğindeki Din Bilgisini 'Tengri' Yaptı

Nüfüs cüzdanları ve eski kimlik kartlarında açık şekilde yazılan din bilgisi, çipli kimlik kartlarından kaldırılmıştı. Nitekim kartlardaki çipin entegre olduğu nüfus kayıtlarında yer alan bu bilgi, Türkiye'de ilk kez bir vatandaş tarafından Tengri olarak değiştirildi.

İnanç bilgisinin kimliklerde yer alması uygulaması çipli kimlik kartlarıyla birlikte son bulmuştu. Ancak bu bilgi, yeni nesil çipli kimlik kartlarının üzerinde yazmasa da içerisindeki çiplerde ve o çiplerle ulaşılan nüfus kayıt bilgilerinde yer alıyordu.

Dileyenler, kimliklerdeki din bilgisi bölümünü kaldırabildiği gibi değiştirebiliyor da. Bu işlem için nüfus müdürlüklerine müracaat etmek yeterli oluyor. Ancak Türkiye'de kimlik kartlarında da resmi olarak yer alan dinler; İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ve Musevilik inançlarının yanına bir yenisi daha eklendi: Tengri.

Avukat Burhan Mumcuoğlu, uzun uğraşlar sonucu nüfus kayıtlarındaki din bilgisini Tengri yapan ilk Türk vatandaşı oldu. Böylece Tengri dini ilk kez resmen tanınmış oldu:

Avukat Mumcuoğlu'nun değişiklik talebi üzerine İçişleri Bakanlığı konuyu ele aldı, Dinayet'e "Tengri bir din midir?" sorusunu yöneltti. Diyanet, "Tengri ibaresi bir dini ifade etmemektedir" şeklinde yanıt verdi. Ancak Mumcuoğlu, bu karara rağmen kayıtlardaki din bilgisini değiştirdi.

Böylece Tengri dini Türkiye'de ilk kez resmi olarak kabul görürken, bu dinin resmi olarak ilk mensubu da Avukat Mumcuoğlu oldu.

Tengri dini (Tengricilik) nedir?

Türk ve Moğol halklarının İslamiyet veya diğer dinlere geçiş yapmadan önce inandıkları din Tengri idi. Göktanrı ya da Göktengri olarak de kayıtlara geçen bu dine göre gök ata Tengri'ye, toprak ana Ötüken'e, doğa ruh doğa tanrılarına ve ataların ruhlarına inanılıyor ve dua ediliyor. Tengri dini günümüzde Asya'da hala göçebe yaşayan küçük insan gruplarında ve Rusya'daki birkaç kırsal bölgede yaygın.