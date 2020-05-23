Yıllar Önce Terk Edilmiş Askeri Geminin Etkileyici Görüntüle

Hollandalı bir fotoğrafçı, bir askeri gemi mezarlığında gizlice gemilere girerek son derece etkileyici fotoğraflar çekti. Fotoğrafı çekilen gemilerin arasında 2. Dünya Savaşı’nda yer alan gemiler de bulunuyor.

Ülkelerin savunmasında önemli bir yere sahip olan savaş gemileri, görev sürelerini tamamladıktan sonra ya parçalarına ayrılıyor ya da gemi mezarlıklarına gönderilip tek başlarına bırakılıyor. Dünyanın çeşitli noktalarında bulunan bu gemi mezarlıkları, özellikle fotoğrafçıları fazlasıyla cezbediyor.

Yaklaşık 10 yıldır gemi mezarlıklarını gezip bu devasa hurda yığınlarını fotoğraflayan Hollandalı fotoğrafçı ve şehir kaşifi Bob Thissen, birbirinden eşsiz gemi enkazı fotoğraflarını YouTube kanalı üzerinden yayınlıyor. Kanalında terk edilmiş gemiler dışında terk edilmiş binalar, uçaklar ve daha pek çok farklı mekânı fotoğraflayan Thissen, eski yapıların arkasındaki güzelliği ortaya çıkarabiliyor.

Thissen, keşfettiği bu gemi mezarlığında durumu en iyi olan geminin Füze kruvazörü Colbert olduğunu söyledi. 1942 yılında Toulon’da karaya oturan Fransız füze kruvazörü Colbert, miadını doldurduktan sonra ilk başta müze olarak kullanılmak istendi, ancak bakım masrafları çok yüksek olduğu için bu plandan vazgeçildi. Bunun ardından ise irili ufaklı pek çok geminin yer aldığı hurdalığa götürüldü.

Fransız füze kruvazörü Colbert’ten görüntüler