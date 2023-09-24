Terrier denilince aklınıza küçük, sevimli bir köpek geliyor olabilir; doğru ama aslında terrier tek bir cinsi değil, pek çok farklı cinsten oluşan bir köpek ırkının adıdır. Yüzlerce yıldır bizimle olan ve zaman içinde pek çok farklı versiyonu da ortaya çıkan terrier köpek cinslerinin bazı özellikleri gerçekten de hayret verici.

Dünyada bilinen 400’den fazla köpek ırkı var ama tabii bunların alt cinslerini saymaya kalksak bu sayı kat be kat artar. Irk yani tür ile cins kavramı biraz karışıklık yaratabilir. Mesela yazımızın da konusu olan terrier köpek denilince pek çok kişinin aklına küçük, sevimli bir canlı gelecektir ama aslında aklınıza gelen yalnızca terrier köpek cinslerinden bir tanesi.

Terrier köpekler yüzlerce yıldır bizimle ve ilk günden beri de insanlar için çalıştılar. Tabii yıllar geçtikçe işlevsellik yerine güzellik aranmaya başladı ve cinslerin sayısı da arttı. Her bir cinsin kendine özgü özellikleri var ama yine de bunlar aynı ırktan geldikleri için bazı özellikleri ortaktır. Gelin terrier köpek cinslerine yakından bakalım ve bazıları oldukça ilginç olan özelliklerini görelim.

Terrier köpek cinsleri ve özellikleri:

Terrier köpek cinsi sayısı bir hayli fazla.

Terrier köpekler yüzlerce yıldır bizimle.

Her boy ve kiloda bir terrier cinsi görebilirsiniz.

Boylarına aldanmayın, sesleri çok çıkar.

Yalnız kalmaya tahammülleri yoktur.

Yeterince egzersiz yapmayan bir terrier köpek evi darmadağın edebilir.

Yalnızca önüne yem koymakla beslenmeleri bitmiyor.

Ona küçük bir mağara yaparsanız bayılacaktır.

Terrier köpek cinsi sayısı bir hayli fazla:

Cins kavramı da ırkların alt başlığında biraz karışık bir konu olduğu için tartışmalar var ama American Kennel Club tarafından terrier köpek cinsi olarak kabul edilen cinslerden bazıları şunlar;

Parson Russell Terrier

Norwich Terrier

Norfolk Terrier

Minyatür Bull Terrier

Alman Av Terrieri

Irish Terrier

Wire Fox Terrier

Staffordshire Bull Terrier

Amerikan Staffordshire

Welsh Terrier

Cesky Terrier

Border Terrier

Australian Terrier

Patterdale Terrier

Kerry Blue Terrier

Dandie Dinmont Terrier

Skye Terrier

Bedlington Terrier

Airedale Terrier

Manchester Terrier

West Highland White Terrier

Toy Fox Terrier

Jack Russell Terrier

Yorkshire Terrier

Amerikan Pitbull Terrier

Border Collie

Boston Terrier

Maltese Terrier

Terrier köpekler yüzlerce yıldır bizimle:

Tarihinin daha eski olduğu düşünülse de elimizdeki kayıtlara göre 18. yüzyıl civarında İngiltere’de terrier cinsi köpekler hem halk hem de soylular arasında son derece popülerdi çünkü bu canlılar inanılmaz avcılardı. Klasik av gezilerinin yanı sıra bu köpeklerden şehirlerdeki fare çukurlarına dalmaları ve yarışırcasına onları öldürmeleri isteniyordu.

Terrier cinsi köpekler 18. yüzyıldan sonra biraz daha gelişmeleri için tazılarla ve büyük ırk köpeklerle çiftleştirildiler. Bulldog ve terrier melezleri bu dönemde ortaya çıkmıştır. Maalesef bu kadar güçlenen bu köpekler uzun zaman dövüş köpeği olarak kullanıldılar. Bugün ise hepimizin bildiği gibi terrier cinsi köpekler tam bir aile köpeği olarak sahipleniliyor.

Her boy ve kiloda bir terrier cinsi görebilirsiniz:

Terrier isminin bir tür adı olduğunu ve onlarca farklı cinsi olduğunu söylemiştik. Avlanma, sadakat ve cesaret gibi temel özellikleri aynı olsa bile her bir cinsin rengi, boyu, kilosu bambaşkadır. Dünyada bir tür içinde eşine az rastlanır şekilde en küçük terrier cinsi 1 kilogram, en büyük terrier cinsi ise 60 kilogram ağırlıktadır. Bu türlerin bazıları üretim şekilleri nedeniyle sayısız genetik hastalığa sahip olarak doğar ama bir kısmı doğal çiftleşme sonucu gelişmiştir.

Boylarına aldanmayın, sesleri çok çıkar:

Terrier türü, belki de en sesli köpek türlerinin başında geliyor. Hatta bir karışlık minicik cinslerin bile çılgınlar gibi havladığını görebilirsiniz. Bu durumun temel nedeni, genel bir ırk özelliği olan avlanma güdüsüdür. Bu köpekler boyuna posuna bakmadan tamamen içgüdüsel olarak olası bir av gördüğü zaman sesler çıkarırlar. Bu sesleri hem sahiplerini uyarmak hem de korumak için yaparlar. Çünkü kendileri aynı zamanda cesur ve sadık canlılardır.

Yalnız kalmaya tahammülleri yoktur:

Özellikle küçük terrier cinslerinin insana çok fazla ihtiyaç duymadığı ve öylece kendi kendine de mutlu olacağı düşünülür ancak bu düşünce çoğu zaman yanlıştır. Çünkü bu köpeklerin ortaya çıkma amacı bile insanın yanında yer almak. Aradan yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen bu türün tüm üyeleri insanlarla bir arada yaşamak isterler. Zaten iyi birer aile köpeği olmalarının da nedeni budur. Bu nedenle uzun süre onları tek başlarına ya da bir yabancıyla bırakmamanız tavsiye ediliyor. Tabii size alışan bir terrier için yalnız kalmak her zaman bu kadar büyük bir sorun olmayabilir çünkü güvende hisseder.

Yeterince egzersiz yapmayan bir terrier köpek evi darmadağın edebilir:

İçgüdüsel olarak tüm terrier köpek cinsleri dağ bayır dolaşıp ev gezisine çıkmak istiyor. Boyutu küçük bile olsa eğer bu cinslerden birine yeterince egzersiz yaptırmazsanız içindeki enerjiyi evin içinde atmaya çalışacak ve evi tam anlamıyla darmadağın edecektir. Egzersizlerinin özellikle toprak alanda yapılması öneriliyor çünkü içinde delice bir kazma tutkusu vardır, bırakın gönlünce toprağı eşelesin.

Terrier köpek cinslerinde dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da ısırıklarıdır. Doğal avcılar oldukları için parçalama güdüleri bir hayli yüksektir. Eğer henüz yavru olduğu dönemde ısırık hassasiyetlerini geliştirmezseniz oyun amaçlı ısırıklar yaralayıcı olabilir. Özellikle insan elinin asla ısırılmaması gerektiği erken yaşlarda öğretilmelidir.

Yalnızca önüne yem koymakla beslenmeleri bitmiyor:

Hiçbir avcı önüne hazır konmuş bir yemeği yiyerek tatmin olmaz. Evet, karnı doyar ama bu durum onu mutlu etmez. Bu nedenle köpeğinizin yeminin bir bölümünü sağa sola saklayarak bulmasını ve böylece keyif almasını sağlayabilirsiniz. Ödül maması olarak da yemek verilebilir. En küçük terrier cinsler bile boyutlarından beklenmeyecek kadar çok enerji harcadıkları için doğru miktarda yem verdiğinizden emin olmalısınız.

Ona küçük bir mağara yaparsanız bayılacaktır:

Hangi boyutta olursa olsun terrier cinsi köpeklerin hepsi biraz kuytu ve karanlık köşeleri sever. Evin bir köşesini ona ayırabilirsiniz. Burayı sanki kolayca girip çıkacağı bir mağaraya benzetir ve içine biraz da oyuncak koyarsanız harika bir evi oldu demektir. Size yeterince alışmış bir terrier orada kendi kendine uzun zaman vakit geçirebilir ama yine de çok fazla yalnız bırakmamaya ve egzersizlerini ihmal etmemeye özen gösterin.

Yüzlerce yıldır bizimle olan ve onlarca farklı cinsi bulunan terrier köpek cinslerinin öne çıkan ilginç özelliklerinden bahsettik. Anlattığımız özellikler cinse göre değişiklik gösterebilir ama ırk özellikleri genel olarak benzerdir.