Marketlerdeki ürünlerin gramajlarının düşürülmesine fakat fiyatların aynı tutulmasına karşın TESK Başkanı'ndan açıklama geldi. Bu durumun önüne geçilebilmesi için cezaların artırıldığı ve denetimlerin sıkılaştığı belirtildi. Bunun yanında ürün gramajları konusunda önerilerde bulunuldu.

Marketlerde görülen fahiş fiyatlar, özellikle son birkaç ayda büyük tartışma konusu haline geldi. Ederinden fazla fiyata satılan ürünler ve gramajı düşürülüp fiyatı düşürülmeyen ürünler, bu konuda en çok dikkat çekenlerden. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri’ne gidişinin öncesinde açıklamalar yapan Erdoğan, zincir marketlerdeki fiyat farklılığını en hızlı şekilde ortadan kaldıracaklarını, denetimleri ciddi şekilde sürdüreceklerini ve hatta bizzat kendisinin bu konuyla ilgileneceğini söylemişti. Şimdiyse Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı’ndan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Gramaj, tüketicinin göreceği şekilde yazılmalı ve bu konuda standart getirilmeli:

Konuya ilişkin açıklamalarında TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle gramajı düşürülüp fiyatı düşürülmeyen ürünlere dikkat çekti. Bu konuda vatandaşların kendi denetimlerini yapmalarını ve Ticaret Bakanlığına şikâyet başvurularında gecikmemelerini söyleyen Palandöken’in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“Birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Zabıta ekipleri denetimleri yapıyor fakat vatandaş önce kendi fiyat ve gramaj denetimini yapmalı. Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı. Esnafımız ürünleri alıp satmak dışında hiçbir müdahalede bulunamıyor. Buna rağmen sanki esnafın dükkanında satılan ürünler bu şekilde hile yapılıyormuş gibi bir algı söz konusu. Zincir marketlerden alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı. Bununla birlikte yasal bir düzenlemeyle gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı.”

Pratikte nelerin yapılacağı henüz belli değil fakat bu gibi yanıltıcı fiyatlar sunan zincir marketler zor günler yaşayacak gibi görünüyor.