Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahiş Fiyat Açıklaması

Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gitmeden hemen önce basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, yaptığı açıklamalarda son zamanların büyük tartışma konularından olan marketlerdeki fahiş fiyatlara da değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gidişinin öncesinde Atatürk Havaalanı’nda önemli açıklamalar yaptı. Ülkenin güncel konularına yönelik olan açıklamaların temelinde; marketlerdeki birbirinden farklı ve birbirinden yüksek fiyatlar, öğrencilerin bursları ve yurt konusu bulunuyordu.

Geçtiğimiz hafta da Erdoğan, marketlerdeki yüksek fiyatlar hakkında açıklamalar yapmış ve enflasyona değinmişti. Şimdiyse gazetecilerden gelen sorular üzerine tekrar konu hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın marketlerdeki fiyatlara yönelik açıklamaları:

Yaptığı açıklamalarda Erdoğan, bu konuda özellikle ticaret bakanına büyük sorumluluk ve yük bineceğini söyledi. Açıklamaları ise şu şekilde:

“Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle, bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Bunu inşallah Amerika dönüşü de bizzat işin üzerine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz.”

Aynı konu üzerine geçtiğimiz hafta da açıklama yapan Erdoğan, "Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye’yi adım adım inşa etme vaktidir" şeklindeki açıklamalarıyla da geleceğe olumlu baktıklarını göstermişti.

Bunlara ek olarak Erdoğan, yaptığı açıklamalarda ülkemizde son zamanların en çok tartışılan konularından olan yurt konusuna da değindi. Daha önce hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımı yaptıklarını söyleyen Erdoğan’ın, yurtların kalitesini ve çok sayıda yatak sunmalarını konu alan açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.