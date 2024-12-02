Tesla, uygulamasını Apple Watch'a getireceğini açıkladı. Böylece kullanıcılar, saatlerini araba anahtarı olarak kullanabilecek, bazı araç içi özelliklere erişim sağlayabilecek.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, 2024 sona ermeden önce gelecek bazı yenilikleri duyurdu. X üzerinden yapılan paylaşımda, kullanıcı deneyimini iyileştirecek özelliklere yer verdi.

Bunlardan en dikkat çekeni araçların önemli bir parçası olan Tesla uygulamasının artık Apple Watch’tan da kullanılabilecek olmasıydı.

Apple Watch’ı araba anahtarınız olarak kullanabileceksiniz

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, uygulamanın özelliklerinden Apple Watch akıllı saat üzerinden de yararlanabilecekler. Bu da saatin tıpkı telefonlarda olduğu gibi Tesla anahtarı olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca aracın şarj durumu, bagaj açma ve klima kontrolleri de saat üzerinden kontrol edilebilecek.

Otomobil devleri, son zamanlarda akıllı saatlere yoğunlaşmaya başlamıştı. Daha geçen hafta Mercedes-Benz’in araç kontrolleri yapmayı sağlayan Apple Watch uygulaması yayımladığını görmüştük.

Tesla, bunlar dışında gelecek yeniliklerinden de bahsetti. Araç kamerasından çekilen görüntüleri telefona kaydetme, varış yerine göre şarj oranı ayarlama, varış noktasının hava durumu, geri geri giderken etraftaki nesneleri ve yayaları anlayıp uyarma sistemi gibi özellikler güncellemeyle sunulacak. Tüm bu yenilikleri getirecek güncellemenin bu ay içinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.