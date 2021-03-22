Çin Kalkınma Forumu'na uzaktan katılan Elon Musk, Tesla ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çin'de bazı sektörler için Tesla'nın yasaklanacağı iddialarına atıfta bulunan Musk, Tesla'nın kullanıcı verileriyle ilgili genel görüşünü anlattı.

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Çin Kalkınma Forumu bünyesinde bazı açıklamalar yaptı. Çin hükümetinin her yıl düzenlediği ve küresel çapta iş yapan isimlerin Çinlilerle bir araya geldiği etkinliğe uzaktan bağlanan Elon Musk, özellikle de Tesla ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Wall Street Journal, çok kısa bir süre önce Tesla ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamalara göre Çin hükümeti, ülkedeki askerler ile ülke için kritik önem arz eden şirketlerde çalışan kimselerin Tesla markalı otomobil kullanmasını yasaklamayı planlıyordu. Böyle bir şeyin nedeniyse, Tesla'nın kullanıcı verilerini ABD hükümetine verebilecek oluşuydu. İşte bu konuya atıfta bulunan Elon Musk, böyle bir şeyin mümkün olmadığını, nedenleriyle birlikte açıkladı.

Veri satmanın bedeli çok ağır olur

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre ABD, Çin ya da başka ülke menşeili bir şirketin casusluk yapması, en çok o şirkete zarar verir. Böylesi bir durum casusluk yapan şirket için çok ağır sonuçları olabileceğini vurgulayan Musk, Tesla olarak böyle bir şeye girmeyeceklerini ifade ediyor. Bu konuda iddialı bir çıkış da yapan Musk, Tesla'nın casusluk olarak kullanılması durumunda şirketi kapatacağını belirtiyor.

Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti, o dönemlerde TikTok'un geliştiricisi olan ByteDance'a ambargo uygulamıştı. Trump'a göre şirket, ABD'deki kullanıcıların verilerini Çin hükümeti ile paylaşıyordu. Bu konuya da değinen Elon Musk, böylesi bir casusluk iddiasının gerçek olması durumunda bile önemli olan şeyin hangi verilerin paylaşıldığı olduğunu söylüyor. TikTok'u "aptalca dansların yapıldığı bir yer" olarak nitelendiren Musk, burada çok önemli veriler olmadığı takdirde casusluk iddialarının üzerine düşünmenin de gereksiz olduğunu belirtiyor.