Tesla, henüz piyasaya sürülmeyen pick-up modeli Cybertruck'ın şerefine yeni bir bira üretti. Özel tasarım şişe ve bardaklara sahip olan "CyberBeer" isimli bira, bir bira için dudak uçuklatan fiyata satılacak.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, zaman zaman ürettiği ilginç ürünlerle haberlerimize konuk oluyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; şirket geçmişte tekila ve hatta kedi yatağı satışı gerçekleştirmişti. Şirket şimdi, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Tesla, bu kez de Cybertruck temalı yeni bir bira ürettiğini açıkladı. Geçmişte, henüz piyasaya sürülmeyen pick-up için "GigaBier" isimli bir bira üreten şirket, şimdi de "CyberBeer" olarak isimlendirdiği yeni bir bira üretti. Biranın kutusu, Cybertruk'tan esinlenilerek oluşturulmuş durumda.

Karşınızda Tesla CyberBeer

CyberBeer için oluşturulan özel kutular, soğuk oldukları zaman daha iyi görünen baskılara sahipler. Tüketiciler, bu biraları şişesinden içebilecekleri gibi "CyberStein" olarak isimlendirilen özel bardaklarda da tüketebilecekler. Set hâlinde satın alınabilecek her üründe, 2 özel şişe bira ve 2 bardak bulunacak.

Tesla'nın yeni birası, 330 ml'lik şişelerde satın alınacak. Tüketicilerin her set için 150 dolar gibi çok ciddi bir para ödemesi gerekecek. Şirket, teslimatların ay sonuna doğru gerçekleşmeye başlayacağını açıkladı. Bu arada; şirketin yine CyberTruck temalı şişe açacağı ürettiğini, "CyberOpener" isimli bu şişe açacağının 50 dolar karşılığında satın alınabildiğini belirtelim.