Tuhaf davranışları ve ürünleriyle adından söz ettiren Elon Musk, garip ürünleri arasına Cybertruck temalı bir kedi yatağı dahil etti.

Yıllardır ha geldi ha gelecek diye beklenen Cybertruck'ı göremeden, kediniz için bir yatak geldi. Şimdilik yalnızca Çin’in Tesla web sitesinde satışta olan ürün, köşeli bir yapıda ve kartondan.

Daha öncesinde de Elon Musk’ın garip ürünleri satışa çıkardığını görmüştük. Bunlar arasında yanık saç kokulu parfüm, Tesla markalı tekila ve Cybertruck tasarımında bir düdük yer aldı. İşte şimdi bu ürünlere bir de yine Cybertruck temalı karton bir kedi yatağı eklendi.

İşte Tesla'nın neme dayanıklı kartondan kedi yatağı:

Tesla’nın Çin web sitesinde satışı gerçekleşen kedi yatağı, gelmesi beklenen elektrikli kamyonetin elektrikli tasarımından ilham almış gibi görünüyor. Neme dayanıklı kartondan yapılan yatak, köşeli hatlara sahip ve 15 kg’a kadar ağırlık taşıyabiliyor.

Bu yeni sunulan Cybertruck temalı kedi yatağı, şu anda web sitede yer alan en uygun fiyatlı ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün satışı ise şimdilik yalnızca Çin’de yapılıyor.

Ürünün fiyatı 89 Çin Yuanı, yani yaklaşık olarak 334 TL’ye denk geliyor. Belirtmek gerekir ki bu fiyat, yurtdışındaki ürünlere bakıldığında daha büyük kediler için tasarlanmış diğer kedi yataklarına göre bile oldukça uygun fiyatlı.

Öte yandan Tesla’nın diğer ürünlerine göre de kıyaslandığında, kedi yatağı epey ucuz kalıyor.